Фото: mil.ru
Россия имеет право гордиться своей системой противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Этот комплекс, например, способен перехватывать гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые развивают скорость, в десять раз превышающую скорость звука.
Об этом пишет американский журнал The National Interest. Автор публикации Майя Карлин отмечает, что большинство экспертов считают российский «Прометей» одной из лучших систем ПВО в мире. Например, ракета 40Н6М, используемая в комплексе С-500, способна поражать цели на расстоянии до 400 километров. А ракета 77Н6 — до 600 километров.
Автор материала отмечает, что зависимость Украины от поставок западных вооружений делает её крайне уязвимой перед российской системой ПВО С-500 «Прометей».
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщал, что установки С-500 способны уничтожать самую разнообразную номенклатуру целей в ближнем космосе.
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Автор материала отмечает, что зависимость Украины от поставок западных вооружений делает её крайне уязвимой перед российской системой ПВО С-500 «Прометей».
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщал, что установки С-500 способны уничтожать самую разнообразную номенклатуру целей в ближнем космосе.
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Александр Бойцов