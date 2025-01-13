Су-34 в ходе СВО впервые в боевых условиях успешно применил ракеты «Кинжал»

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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе СВО впервые в боевых условиях успешно применил ракетный комплекс «Кинжал». Об этом сообщает издание «Красная звезда».
Отмечается, что экипаж самолёта под командованием полковника Максима Стефанова впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
Это оружие является новейшим российским комплексом в гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Под «Кинжалы» должны быть оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.
Как сообщал президент России Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года, скорость этих ракет в 10 раз превышает скорость звука, а дальность их полёта составляет свыше двух тысяч километров.
Ракета способна совершать манёвры, которые позволяют ей преодолевать все виды систем ПВО и ПРО. Её оснащают обычной и ядерной боевыми частями, каждая из которых весит 500 кг.
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Это оружие является новейшим российским комплексом в гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Под «Кинжалы» должны быть оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.
Как сообщал президент России Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года, скорость этих ракет в 10 раз превышает скорость звука, а дальность их полёта составляет свыше двух тысяч километров.
Ракета способна совершать манёвры, которые позволяют ей преодолевать все виды систем ПВО и ПРО. Её оснащают обычной и ядерной боевыми частями, каждая из которых весит 500 кг.
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Анастасия Чинкова