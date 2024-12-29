На Западе испугались угрозы от нового полка ВС России

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Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», недавно включенные в состав нового полка российской армии, способны представлять значительную угрозу для самолетов и заправщиков, поддерживающих операции ВВС НАТО.
Как сообщает журнал Military Watch Magazine, завершение формирования первого полка с новыми комплексами является важным шагом в укреплении обороны России, особенно против угроз в космосе.
Система С-500 отличается возможностью поражать цели на больших высотах и с большей скоростью, чем ее предшественник С-400. Среди потенциальных целей комплекса названы спутники, космические челноки и межконтинентальные баллистические ракеты.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля — воздух». Высокая мобильность делает С-500 уникальной системой, что подчеркивается в публикации.
Эта система, входящая в новое поколение зенитных ракетных комплексов, также имеет высокий потенциал в области противоракетной обороны. Ее универсальность и дальность действия усиливают возможности России в защите от высокотехнологичных угроз.
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Система С-500 отличается возможностью поражать цели на больших высотах и с большей скоростью, чем ее предшественник С-400. Среди потенциальных целей комплекса названы спутники, космические челноки и межконтинентальные баллистические ракеты.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля — воздух». Высокая мобильность делает С-500 уникальной системой, что подчеркивается в публикации.
Эта система, входящая в новое поколение зенитных ракетных комплексов, также имеет высокий потенциал в области противоракетной обороны. Ее универсальность и дальность действия усиливают возможности России в защите от высокотехнологичных угроз.
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Мария Моисеева