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Украина уже усвоила первый сигнал России, поданный новым ракетным комплексом «Орешник». Однако США такие знаки пока не заметили, поэтому Москве придётся отправить «ещё одно послание», заявил дипломат Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд».
Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в ближайшие дни Россия может повторить удар «Орешником» по территории Украины. Комментируя это заявление Долгов заявил, что новейшая баллистическая ракета уже оказала заметное влияние на ход конфликта.
Дипломат отметил, что применение таких систем позволяет ликвидировать противника и нанести ущерб разным объектам. На Украине вынесли урок из этого, а в США нет, поскольку «они все делают ценой жизней украинцев».
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Анастасия Чинкова