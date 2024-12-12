Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Ещё одно послание»: в России высказались о повторном применении «Орешника»

«Ещё одно послание»: в России высказались о повторном применении «Орешника»

Дипломат Долгов: РФ может послать Украине новый сигнал «Орешником»
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Украина уже усвоила первый сигнал России, поданный новым ракетным комплексом «Орешник». Однако США такие знаки пока не заметили, поэтому Москве придётся отправить «ещё одно послание», заявил дипломат Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд».


Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в ближайшие дни Россия может повторить удар «Орешником» по территории Украины. Комментируя это заявление Долгов заявил, что новейшая баллистическая ракета уже оказала заметное влияние на ход конфликта.

Дипломат отметил, что применение таких систем позволяет ликвидировать противника и нанести ущерб разным объектам. На Украине вынесли урок из этого, а в США нет, поскольку «они все делают ценой жизней украинцев».

Читайте также:

В Пентагоне предупредили Украину об ударе «Орешником» в ближайшие дни

NI: США разместят ядерные бомбы B-61 на Украине для противодействия «Орешнику»

Лукашенко поручил разместить «Орешник» в Белоруссии
#россия
#украина
#сша
#ракета
#удар
#дипломат
#политика
Военнопленный ВСУ: Только бегство молодёжи с Украины спасёт им жизни — видео
12 декабря 2024, 17:36

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

На Украине готовится новый закон о снижении мобилизационного возраста. На этом фоне молодые украинцы массово уезжают из страны под любым предлогом, понимая, что только так можно спасти свою жизнь.
Об этом заявил украинский пленный, бывший военнослужащий 92-й бригады ВСУ Александр Кузнецов в разговоре с военкорами «Русской Весны Молодые люди 17 лет стремятся уехать в Европу, чтобы учиться или работать, зная, что уцелеют только эмигрировав из страны.

«Картина становится всё более понятной. Америка руками Зеленского уничтожает украинскую нацию», — сказал военнопленный.

По словам военного, Зеленский готов положить весь украинский народ в угоду Западу. Он обратился ко «всем мужикам Украины» с призывом вступать в батальон имени Богдана Хмельницкого, где служат бывшие украинские военнопленные и куда записался он сам.

Солдат подчеркнул, что это — его добровольное решение и он принял его для того, чтобы защитить украинский народ от тех, кто всеми средствами старается его уничтожить.

Читайте также:

Украинец Сова рассказал о принуждении в ВСУ к самоубийству вместо плена

В ДНР украинские военные сдались в плен вместо контратаки

Пленный рассказал об отступлении президентской бригады ВСУ в Великой Новосёлке
#картина
#страны
#люди
#всу
#зеленский
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Time: Трамп намерен использовать помощь Киеву как рычаг давления на Россию
12 декабря 2024, 16:52

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отказываться от поддержки Украины. Он рассматривает её в качестве мощного рычага давления на Россию в ходе переговоров о прекращении боевых действий.
Об этом «новый старый» президент США рассказал в интервью журналу Time, отвечая на вопросы о своей позиции в вопросах дальнейшего взаимодействия с Украиной.

«Я хочу заключить соглашение, а единственный способ сделать это — не бросать Украину», — заявил Трамп.

Американский политик таким образом дал понять, что эффективное использование американской помощи может способствовать мирному урегулированию конфликта. Однако речь скорее идёт о том, чтобы надавить на Россию, используя тот факт, что финансовая и военная помощь Киеву пока ещё предоставляется.

Читайте также:

Сын Трампа поиздевался над Зеленским в социальных сетях — видео

Трамп выступил против применения ВСУ дальнобойных американских ракет против России

Журнал Time объявил Трампа человеком года
#сша
#помощь
#соглашение
#президент
#интервью
#военная помощь
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Донбасс потерян, Украина проиграла — депутат Рады Дубинский
Депутат Рады Дубинский заявил о фактической потере Украиной Донбасса
12 декабря 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Российский президент Владимир Путин практически достиг всех целей специальной военной операции. Донбасс навсегда потерян для Украины.
Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, пребывающий в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене. Он напомнил, что российский лидер в феврале 2022 года заявлял о трёх целях спецоперации: освобождение Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. По мнению парламентария, все эти задачи выполнены.

«Донбасс взял. Во всяком случае, с такими темпами до инаугурации Трампа — возьмёт», — утверждает Дубинский.

Что касается задачи демилитаризации, то она, по мнению, депутата, также выполнена. Так как украинское оружие всё уничтожено, его практически не осталось. А западное придётся вернуть. По крайней мере, то, что уцелеет. Денацификации Украины Россия также добилась, заключил Дубинский.

Читайте также:

На Украине рассказали, что происходит с имиджем Зеленского на Западе

Депутат Рады Дубинский предрёк громкие отставки в киевском руководстве

Нардеп Украины Дубинский сообщил в ЕС и ЕК о пытках в лагере СБУ в Киеве
#россия
#оружие
#депутат
#лидер
#донбасс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп выступил против применения ВСУ дальнобойных американских ракет против России
Трамп: удары ВСУ вглубь России американскими ракетами ведут к эскалации конфликта
12 декабря 2024, 16:10

Фото: iStock/vadimrysev

Избранный президент США Дональд Трамп выступил против нанесения ВСУ ударов по территории России американскими дальнобойными ракетами, поскольку это ведёт к ещё большей эскалации конфликта. Об этом ​политик заявил в интервью журналу Time.
Он заявил, что категорически не согласен с запуском закет на сотни миль вглубь территории России, поскольку это обостряет конфликт и усугубляет его.

Также Трамп отметил, что намерен использовать помощь США Украине в качестве рычага давления на Россию в ходе переговоров о завершении конфликта.

Ранее в ходе предвыборной гонки Трамп заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы у власти находился он, а не Джо Байден. После он добавлял, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа.

Читайте также:

В США заявили, что удар ВСУ по Таганрогу может сорвать планы Трампа по Украине

Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины и Газы

Журнал Time объявил Трампа человеком года
#дональд трамп
#ракета
#сша
#украина
#всу
#россия
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковным участникам СВО будут давать выплату в 500 тыс. рублей. вместо земли
12 декабря 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Участникам спецоперации из Подмосковья и их семьям будут предоставлять дополнительную выплату взамен земельного участка. Выплата составит 500 тыс. рублей. Такой закон в ходе 100-го заседания приняла Мособлдума.
«Выплату смогут получить участники СВО, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги в ходе участия в спецоперации и являющиеся ветеранами боевых действий. Закон распространяется и на членов семьи погибшего бойца», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов
Он отметил, что региональное законодательство постоянно совершенствуется. Подмосковные парламентарии регулярно вводят новые меры поддержки.

Читайте также:

Подмосковным многодетным молодым семьям будут платить 300 тыс. рублей

В Московской области будут штрафовать за торговлю в неположенном месте

Игорь Брынцалов: подмосковный бюджет остался социально ориентированным
#игорь брынцалов
#мособлдума
#сво
#спецоперация
#выплаты
#земля
#участок
#деньги
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России поддержали идею Орбана по обмену пленными в канун Рождества
12 декабря 2024, 15:20

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Россия полностью поддерживает предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по обмену пленными в канун Рождества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва полностью поддерживает усилия Орбана, которые направлены на поиск мирного урегулирования и решения гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.

Также Песков добавил, что Россия, в отличие от Украины, никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров и регулярно заявляет о готовности к их возобновлению на основе стамбульских договорённостей 2022 года.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский выступил против идеи Орбана об обмена пленными в канун Рождества.

Читайте также:

Журналист Боуз: Зеленский хочет ещё подзаработать на конфликте с Россией

Соскин: Зеленский не готов участвовать в переговорах по модели Орбана

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский лично ответственен за конфликт на Украине
#виктор орбан
#венгрия
#россия
#дмитрий песков
#украина
#плен
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава офиса Зеленского Ермак заявил о неготовности Киева к переговорам с Россией
12 декабря 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

В настоящее время Украина не готова к переговорам с Россией по поводу мирного урегулирования конфликта. Об это заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Его цитирует в своём телеграм-канале украинское издание «Страна.ua». По словам чиновника, для того, чтобы начались переговоры, Украина должна быть сильной. Только тогда она сможет говорить с Россией на равных.

Руководитель администрации главы киевского режима подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна получить «гарантии безопасности», которые для Зеленского эквивалентны членству в НАТО, а также достаточное количество вооружений и техники.

Ранее нелегитимный украинский президент подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его звонок Владимиру Путину. По словам Зеленского, никакие переговоры об урегулировании конфликта не должны проходить без участия Киева.

Читайте также:

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев готов к переговорам с Россией

Зеленский заявил о готовности торговаться за гарантии НАТО не для всей Украины

В Совфеде заявили о нежелании Украины начинать мирные переговоры
#президент
#украина
#нато
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Батальон «Спарта» устроил геноцид американским бронетранспортерам — видео
Батальон «Спарта» уничтожил два американских бронетранспортёра в ДНР
12 декабря 2024, 14:48

Фото: istockphoto/Evgeny555

Операторы БпЛА 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» 51-й армии обнаружили и поразили два бронетранспортера М113 и пикап ВСУ. С их помощью противник осуществлял снабжение своих опорных пунктов.
80-й отдельный гвардейский разведывательный батальон «Спарта» имени А. С. Павлова — тактическое формирование Сухопутных войск Российской Федерации, ранее Народной милиции Донецкой Народной Республики, рассказывает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Подразделение начало свой боевой путь в августе 2014 года. Тогда оно полностью состояло из добровольцев. Первым командиром батальона был Арсен Павлов, легендарный Моторола. С самого начала противостояния на Донбассе батальон «Спарта» принимал активное участие во множестве военных операций. После начала спецоперации батальон был интегрирован в Вооружённые силы Российской Федерации.






Читайте также:

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли танк Abrams и две Bradley при попытке атаковать село под Курском

Российские военные освободили населенный пункт Заря в ДНР
#операция
#днр
#всу
#донбасс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли более 40 тысяч военных в Курской области
12 декабря 2024, 14:37

Фото: iStock/N-sky

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом информирует МО РФ.
Напоминаем, что в июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.

Согласно информации, за последние сутки украинская армия ВСУ понесла более 200 военнослужащих убитыми. В сообщении также указано, что в ходе боевых действий были уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета противника. С начала августа общие потери ВСУ составили свыше 40 000 военнослужащих.

Ранее стало известно, что украинские военные убили девушку-волонтёра и водителя, которые развозили обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов в Курской области. Об этом рассказал житель села Руслан Коробов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВСУ потеряли танк Abrams и две Bradley при попытке атаковать село под Курском

Полковник СБУ Стариков: украинским военным придётся оставить Курахово

Российские военные освободили населенный пункт Заря в ДНР
#военные
#армия
#днр
#сво
#всу
#танк
#сбу
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате