Фото: сайт Дональда Трампа
Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах будет готов лично вступить в диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в Республиканской партии.
«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — заявил собеседник информагентства.НАТО не нужно присутствовать на Украине, конфликт должен быть решен путем переговоров, отметил источник.
13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершенно несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.
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