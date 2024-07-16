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В США заявили, что Трамп начнет переговоры по Украине после избрания

ТАСС: Трамп готов лично провести переговоры с Путиным по Украине
16 июля 2024, 00:58
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах будет готов лично вступить в диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в Республиканской партии.
«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — заявил собеседник информагентства.
НАТО не нужно присутствовать на Украине, конфликт должен быть решен путем переговоров, отметил источник.



13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершенно несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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#покушение
В Берлине заявили о нежелании поставлять Украине боевые самолеты
Deutache Welle: Берлин не хочет поставлять Киеву истребители F-16
16 июля 2024, 00:34

Фото: istock / KuntalSaha

Германия не хочет поставлять Украине истребители F-16. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.
Хебештрайт пояснил, что сейчас пилотов ВСУ обучают управлению истребителями F-16, но у Германии нет самолетов такого типа.

«Даже если внешне истребители выглядят похоже, в обращении они совершенно разные. Речь идет о долгосрочном обучении, поэтому нет смысла передавать Украине боевые самолеты разных типов», — заявил он.
Представитель правительства ФРГ отметил, что в настоящее время Берлин фокусируется на поставках средств противовоздушной обороны Украине.

Ранее стало известно, что Германия тайно передала Украине новую партию военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#германия
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#всу
#истребители
#пво
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Слуцкий посоветовал Зеленскому сменить тон, позвавшему РФ на «мирный саммит»
Слуцкий порекомендовал Зеленскому сменить тон после его слов о мирном саммите
15 июля 2024, 23:50

Фото: сайт Кремля

РФ ничего не должна украинскому президенту Владимиру Зеленскому и не будет участвовать в «мирных саммитах» на украинских или западных условиях. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Телеграм-канале.
До этого украинский лидер заявил, что российские представители должны принимать участие во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершение подготовки к которой запланировано к ноябрю текущего года.

«Что сказать? Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого «должны»! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев», — отметил депутат.
Ранее Киев неожиданно подал сигнал Москве о готовности к переговорам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#конфликт
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#переговоры
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Трамп выбрал критикующего помощь Киеву сенатора своим вице-президентом
Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты 39-летнего сенатора Вэнса
15 июля 2024, 23:15

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что выдвинул в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других [претендентов] я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из великого штата Огайо», — проинформировал американский лидер.
Отметим, что кандидат неоднократно критически высказывался о помощи Киеву со стороны американской стороны. К примеру, в феврале сенатор сказал, что 60 миллиардов, выделенных Украине, не поменяют положения дел в конфликте.

Джеймс Дэвид Вэнс является 39-летним сенатором-республиканцем от штата Огайо в Конгрессе Штатов с января 2023 года. Родился 2 августа 1984 года в городе Миддлтаун (штат Огайо). Служил в Корпусе морской пехоты Америки, окончил Университет Огайо и престижный Йельский университет. До политической карьеры работал в венчурных компаниях. Политик женат на адвокате Уше Вэнс, у пары три ребёнка.

Ранее журналист Джо Олтман назвал виновных к ненависти к Дональду Трампу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#университет
#дональд трамп
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США надеются на заключение с Россией нового стратегического ядерного договора
Гебара: США надеются на новый договор ДСНВ после 2026 года
15 июля 2024, 19:56

Фото: IStock/Gerasimov174

США по-прежнему сохраняют надежду на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года, заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара, сообщает РИА Новости.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не планирует выходить из ныне действующего договора СНВ-3, если США также намерены выполнять его условия.

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов отметил, что в ядерной доктрине России могут появиться отдельные изменения. Он пояснил, что это зависит от военно-политической обстановки в Европе.

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Кадыров пожаловался на Силуанова за запрет на выплаты Героям России из Чечни
15 июля 2024, 18:30

Фото: сайт Кремля

Глава чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что министр финансов РФ Антон Силуанов запретил ему осуществлять выплату в размере 10 тысяч рублей Героям России из Чечни. Об этом Кадыров сообщил на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в эфире телеканала «Россия 24».
Кадыров отметил, что «все думают, что будто Чеченская республика получает столько денег, сколько хочет», но данный запрет на выплаты свидетельствует об отсутствии привилегий в выделении бюджета у республики.

«Вот так относятся к бюджетам регионов, особенно к бюджету Чеченской республики», — заключил глава региона.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#чечня
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На Западе рассказали о разрушительном российском оружии
BI: российские ФАБ-3000 несут серьезную опасность из-за их характеристик
15 июля 2024, 18:08

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Российские управляемые авиабомбы практически невозможно сбить. Об этом сообщает Business Insider.
Согласно информации издания, авиация ВС РФ может запускать эти бомбы с достаточно большого расстояния. Характеристики российских ФАБ мешают сбить их с помощью системы противовоздушной обороны.

Уточняется, что количество боеприпасов с каждым разом увеличивается.

Ранее сообщалось, что тяжелый морской дрон на базе беспилотного катера «Визир» оснастят пусковыми установками легких ракет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Журналист Олтман назвал виновных к ненависти к Трампу
Журналист Олтман обвинил американские СМИ к ненависти к Трампу
15 июля 2024, 17:08

Фото: Сайт Кремля

Журналист, ведущий подкаста Conservative Daily Джо Олтман заявил, что в покушении на экс-президента США Дональда Трампа виновны американские СМИ, а также прогнившая судебная система.
По его словам, именно эти факторы вызвали волну ненависти к Трампу в США, что привело к покушению на него.

«Радикальные элементы поглотили или заразили все наши власти. Мы называем их истеблишментом, но на самом деле это не что иное, как организованная преступность», — отметил в беседе с RT Олтман.

А старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская высказала мнение о том, что покушение на Трампа сыграет ему самому на руку в предвыборной гонке.

«Трамп получил большую порцию сочувствия. Он показал себя хорошо, если брать во внимания его красивые жесты. Вся эта ситуация добавляет ему очков. Также демократы, видя, что Трамп получает на волне этих событий, решили на некоторое время прекратить дискуссию о необходимости замены Байдена. Они идут даже на то, чтобы несколько снизить градус своих разногласий», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Богуславская.

Ранее международный юрист Клайн Престон допустил, что в случае, если бы покушение на экс-президента США Дональда Трампа было бы удачным и привело бы к его смерти, то в стране вспыхнули бы кровопролитие и гражданские волнения.

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Эстония планирует совместно с Россией измерить фарватер реки Нарвы
15 июля 2024, 17:03

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Эстония планирует совместно с Россией провести работы по измерению фарватера реки Нарва.
Министерство иностранных дел Эстонии предложило России вместе провести измерение глубины фарватера реки Нарвы. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR.

«В своей ноте, направленной посольству Российской Федерации, Эстония отметила, что страны, по-видимому, имеют разное представление о направлении фарватера, который также является главной контрольной линией между Эстонией и Россией.Поскольку условия в проточных водоёмах могут меняться в течение десятилетий из-за природных факторов, Эстония предложила провести совместные измерения этих изменений», — сообщает ERR.

По информации ведомства, эстонское внешнеполитическое ведомство пытается прояснить ситуацию с 25 буями, которые, предположительно, исчезли в конце мая. Вопрос в том, находились ли они в российских или эстонских территориальных водах.

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Юрист Престон заявил о страшных последствиях в случае убийства Трампа
15 июля 2024, 16:57

Фото: сайт Дональда Трампа

Международный юрист Клайн Престон допустил, что в случае, если бы покушение на экс-президента США Дональда Трампа было бы удачным и привело бы к его смерти, то в стране вспыхнули бы кровопролитие и гражданские волнения.
«И я буду ещё больше удивлён, если оно окажется последним. Думаю, всё только начинается», — добавил в беседе с RT Престон.

А политический обозреватель Андрей Перла, комментируя покушение на Трампа, отметил постановочность действия. По его словам, картинно выглядело всё, даже девушки с оружием, вставшие «стеной» у двери автомобиля, в котором эвакуировали кандидата в президенты.

«Одна из них — это тоже обсуждает весь мир — так красиво, напоказ не справилась с волнением и так правдоподобно не смогла убрать пистолет в кобуру, что ей, наверное, должны выписать премию», — приводит «Царьград» слова Перлы.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден был очень любезен с ним во время телефонного разговора после попытки покушения.

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