Не нашли встречного желания: РФ неоднократно предлагала НАТО диалог о системе безопасности

Фото: iStock/butenkow
Россия и ОДКБ неоднократно предлагали Североатлантическому альянсу диалог о выстраивании новой системы безопасности, об этом сообщил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев в интервью для РИА Новости.
«Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счет безопасности других», — объяснил Васильев.
Однако, по его словам, все эти предложения о диалоге не нашли встречного желания со стороны представителей альянса. Дипломат напомнил, что Россия никогда не закрывалась от сотрудничества со странами Запада.
Читайте также:
Полянский на заседании ГА ООН показал БПЛА ВСУ, атаковавший ЗАЭС
Небензя: РФ ждёт реакции от Норвегии на инцидент в Киеве с применением NASAMS
США перенесли военные учения с Грузией и создают препятствия для вступления ее в ЕС
Евгения Парфентьева