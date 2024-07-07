Новый минобороны Великобритании анонсировал пакет помощи Украине

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Новый министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о планах поставить Украине новый пакет военной помощи, сообщает Коммерсантъ.
Утверждается, что Британия в течении 100 дней поставит Украине артиллерийские боеприпасы, 90 ракет Brimstone, десять артиллерийских установок AS-90, 50 малых катеров и 40 машин разминирования. Новый министр подчеркнул, что данная помощь также будет объединяющим фактором для британского правительства.
С начала военной операции Великобритания выделила Украине около $15 млрд., из которых лишь около шести ушло на гуманитарную помощь, а все остальные деньги — на военные расходы.
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Олег Дикий