Трамп: Россия не хочет останавливать боевые действия на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для урегулирования конфликта на Украине является нежелание России завершать боевые действия. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
Отвечая на вопрос журналиста о причинах, мешающих диалогу между Москвой и Вашингтоном, в том числе проведению возможного саммита президентов двух стран в Будапеште, Трамп подчеркнул, что Кремль не хочет останавливать вооруженный конфликт.
«Основное препятствие заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться», — сказал Трамп.Ранее американский лидер отмечал, что США выступают за завершение конфликта и рассчитывают на достижение дипломатического решения в будущем.