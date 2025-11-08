Трамп: Россия не хочет останавливать боевые действия на Украине

08 ноября 2025, 00:11

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для урегулирования конфликта на Украине является нежелание России завершать боевые действия. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, трансляцию которой вел телеканал Fox News.





Отвечая на вопрос журналиста о причинах, мешающих диалогу между Москвой и Вашингтоном, в том числе проведению возможного саммита президентов двух стран в Будапеште, Трамп подчеркнул, что Кремль не хочет останавливать вооруженный конфликт.





«Основное препятствие заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться», — сказал Трамп.

