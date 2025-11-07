Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, так как не пришло время
Президент США Дональд Трамп объяснил причины отмены встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам американского президента, саммит планировалось провести в Будапеште, однако мероприятие перенесли на неопределённый срок.
«В итоге я не стал — не ожидал, что она (встреча) принесет какие-либо результаты», — заявил Трамп, комментируя отмену переговоров.Глава Белого дома также оценил вероятность новой встречи с Владимиром Путиным. Он отметил, что есть хороший шанс на проведение саммита между Россией и США в будущем. При этом Трамп подчеркнул, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает российского президента и очень хорошо его знает, что, по его словам, может способствовать организации возможных переговоров.