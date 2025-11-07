Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, так как не пришло время

07 ноября 2025, 23:29

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп объяснил причины отмены встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.





По словам американского президента, саммит планировалось провести в Будапеште, однако мероприятие перенесли на неопределённый срок.





«В итоге я не стал — не ожидал, что она (встреча) принесет какие-либо результаты», — заявил Трамп, комментируя отмену переговоров.

