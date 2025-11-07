«Чудеса случаются»: премьер-министр Венгрии высмеял вопрос Трампа о победе Украины
Орбан иронично ответил Трампу на вопрос о победе Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с иронией ответил на вопрос президента США Дональда Трампа о возможной победе Украины в конфликте с Россией.
Фрагмент разговора опубликован на YouTube-канале Белого дома.
«Знаете, чудеса случаются», — с улыбкой сказал Орбан.Венгерский лидер отметил, что, по его мнению, только США и Венгрия действительно стремятся к мирному урегулированию конфликта, тогда как остальные западные страны продолжают делать ставку на военные действия.
По словам Орбана, подобная позиция объясняется «ошибочной верой в победу Украины», тогда как реальная ситуация, считает премьер, говорит об обратном.