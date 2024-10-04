В ГД призвали генсека НАТО вспомнить историю России и не идти по пути агрессоров

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал новоизбранного генсека НАТО Марка Рютте вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, которые игнорируют национальные интересы России. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.