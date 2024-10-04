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Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал новоизбранного генсека НАТО Марка Рютте вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, которые игнорируют национальные интересы России. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Накануне Рютте в ходе необъявленного визита на Украину заявил, что наступит день, когда эта страна станет полноправным членом НАТО, а у России нет права вето по данному вопросу. При этом Рютте не назвал конкретных сроков возможного приглашения Киева в НАТО, которое, к слову, требует единогласного решения всех членов объединения.
Ивлев подчеркнул, что у России есть собственные национальные интересы, в том числе геополитические и военно-стратегические. Их в разные время пытались игнорировать Карл XII, Наполеон и Гитлер, в результате чего глубоко просчитались. Встав на путь агрессоров, Рютте рискует «порвать штаны и опозориться».
Также депутат добавил, что своими высказываниями в адрес России Рютте лишь отрабатывает мандат, выданный Штатами на пост вождя в НАТО.
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Ивлев подчеркнул, что у России есть собственные национальные интересы, в том числе геополитические и военно-стратегические. Их в разные время пытались игнорировать Карл XII, Наполеон и Гитлер, в результате чего глубоко просчитались. Встав на путь агрессоров, Рютте рискует «порвать штаны и опозориться».
Также депутат добавил, что своими высказываниями в адрес России Рютте лишь отрабатывает мандат, выданный Штатами на пост вождя в НАТО.
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Анастасия Чинкова