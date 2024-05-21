НАТО готовится к противостоянию с Россией

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НАТО планирует подготовить экономику и армию, чтобы начать провоцировать России. Так считает отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
«На данном этапе блок НАТО еще не готов к войне с Россией. Нужно запустить экономику, подготовить необходимое количество войск на всякий случай. Тогда уже можно будет, скажем так, более активно провоцировать», — заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
Он пояснил, что НАТО пытается «играть в долгую», делая это за счёт Украины. По словам Кривоноса, альянс Запад ещё не до конца готов к противостоянию с Москвой.
Отставной генерал добавил, что сейчас НАТО жертвует Украиной и пытается уменьшить число собственных проблем.
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Элина Позднякова