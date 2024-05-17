В НАТО предрекли угрозу от России после окончания украинского конфликта

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Россия останется угрозой для НАТО даже после окончания конфликта на Украине, заявил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает РИА Новости.
«Я считаю, что Россия будет представлять долгосрочную угрозу для альянса. В предстоящие годы мы будем сталкиваться с "большой российской проблемой"», — подчеркнул Каволи.Он отметил, что Россия продолжит быть опасной для Североатлантического альянса независимо от исхода конфликта в Украине. Главком выразил мнение, что в будущем Россия останется значительной силой, «под руководством тех же самых людей.»
Каволи предупредил, что в ближайшие годы Россия сосредоточится на увеличении численности своих войск и уже объявила о таких планах. Он также добавил, что Россия нарастила своё военное производство.
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