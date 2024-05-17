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В НАТО предрекли угрозу от России после окончания украинского конфликта

Главком НАТО в Европе Каволи: Россия будет представлять угрозу после СВО
17 мая 2024, 19:57
Фото: iStock/Xavier Lejeune

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Россия останется угрозой для НАТО даже после окончания конфликта на Украине, заявил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает РИА Новости.
«Я считаю, что Россия будет представлять долгосрочную угрозу для альянса. В предстоящие годы мы будем сталкиваться с "большой российской проблемой"», — подчеркнул Каволи.
Он отметил, что Россия продолжит быть опасной для Североатлантического альянса независимо от исхода конфликта в Украине. Главком выразил мнение, что в будущем Россия останется значительной силой, «под руководством тех же самых людей.»



Каволи предупредил, что в ближайшие годы Россия сосредоточится на увеличении численности своих войск и уже объявила о таких планах. Он также добавил, что Россия нарастила своё военное производство.

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МИД назвал «разбоем» решение Эстонии по российским активам
17 мая 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Racide

Решение эстонского парламента о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины является «неприкрытым разбоем», нарушающим международное право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, незаконные действия Таллина по изъятию российской собственности представляют собой «очередной враждебный демарш» и «неприкрытый разбой». Захарова отметила, что, если эта законодательная инициатива вступит в силу, возникнет исторический прецедент, разрушивший одну из вековых основ западного общества — принцип незыблемости частной собственности.

«Враждебные действия прибалтийских государств против нашей страны не являются чем-то новым, нас сложно ими удивить. Западные кукловоды часто используют Прибалтику как "полигон" для проверки различных антироссийских идей», — цитирует Захарову официальный сайт МИДа.
Кроме того, она пообещала, что Россия даст зеркальный ответ на любые незаконные инициативы.

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Российские бойцы захватили роботизированную платформу THeMIS в зоне СВО
17 мая 2024, 20:25

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Российские военные захватили роботизированную платформу THeMIS Cargo, переданную Киеву, в зоне проведения специальной военной операции. О захвате трофея сообщил Telegram-канал «Два майора».
Канал опубликовал фотографии повреждённого осколками трофея. Судя по снимкам, в руки российских бойцов попала грузовая версия гусеничной машины, разработанной эстонской компанией Milrem Robotics.



Грузовой робот THeMIS Cargo предназначен для перевозки снаряжения, которое обычно носят военные. Модульная платформа позволяет перевозить до 750 килограммов груза. Машина оснащена дизель-электрической силовой установкой, позволяющей развивать скорость до 20 километров в час и работать до 15 часов в гибридном режиме.

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Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь Харьковской области
Ганчев: армии РФ удалось продвинуться в сторону Боровой в Харьковской области
17 мая 2024, 19:42

Фото: iStock/SergeyVButorin

Вооружённые силы России продвинулись на Сватовско-Купянском направлении фронта в сторону посёлка Боровой и продолжают укреплять свои позиции. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своём Telegram-канале.
«Есть также определённые результаты на других участках Харьковского фронта», — отметил он.
По словам руководителя областной администрации, за несколько дней активных наступательных действий под контроль российской армии перешли 13 населённых пунктов. На данный момент российские военные контролируют более 200 квадратных километров территории Харьковской области.

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#вс рф
#путин
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Боевик ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов» очнулся в российском плену
17 мая 2024, 19:24

Фото: iStock/Sinenkiy

Находящийся в прострации украинский боевик очнулся в российском плену.
Видео опубликовали в Telegram-канале «Архангел Спецназа». Боевик потерял сознание в бою на Харьковском направлении и очнулся в плену.

На кадрах украинский пленный с трудом отвечает на вопросы с округленными глазами. Единственный вопрос, на который он смог ответить, — сколько военнослужащих заходили с ним на позиции.

Как отметили в канале, у пленного ярко выраженный «взгляд на тысячу ярдов». Термин получил известность во времена Вьетнамской войны. Так называли бойцов с отстраненным взглядом, будто он смотрит куда-то за пределы пространства и времени. Подобная реакция связана с пережитым стрессом.

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#харьковская область
#вс рф
#всу
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Подполье сообщает о крайне удачном ударе ВС РФ по военной части в Одессе
Лебедев: ВС РФ ударили по военной части под Одессой
17 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ нанесли удар по военной части в посёлке Дачное под Одессой, там продолжается детонация. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«В 15:20 в Одессе был зафиксирован прилёт. Одесское Сопротивление сообщает, что прилетело в пригород Одессы, посёлок Дачное, в военную часть. Прилёт был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55 и не сильно торопятся», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.
После этого, по его словам, произошло ещё несколько взрывов, хотя прилётов не было. Таким образом, подпольщик сделал вывод, что горят и детонируют склады с вооружением ВСУ.

Он добавил, что сопротивление фиксировало движение техники в сторону военной части. ВСУ везли технику, в том числе гусеничную. Гружёные грузовики проходили не менее трёх раз в сутки. Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами, заключил Лебедев.

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Военный эксперт объяснил слова Путина о взятии Харькова
Полковник Матвийчук: Если создать нужные условия, ВСУ сами сдадут Харьков ВС РФ
17 мая 2024, 18:37

Фото: iStock/Liukov

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о том, что российская армия не планирует захватывать Харьков, возможно, имел в виду создание условий, при которых украинские войска сами решат не оборонять город, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, пишет Life.ru.
«Слова президента Путина о том, что мы не собираемся брать Харьков, вероятно, означают, что прямого захвата не планируется. Наша задача — создать такие условия, при которых город сам сдастся», — пояснил Матвийчук.
Среди таких условий он назвал блокаду с разных сторон, прекращение подвоза боеприпасов, оружия и личного состава, а также установление полного господства в воздухе. В результате, по мнению Матвийчука, оборона Харькова станет невыгодной.

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#оборона
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#вс рф
#путин
#Харьков
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Опубликованы кадры поражения «Градами» опорников ВСУ в Часовом Яре
МО РФ публикует видео поражения «Градами» опорных пунктов ВСУ в Часовом Яре
17 мая 2024, 18:35

Фото: iStock/Liukov

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» ивановских десантников громят противника в районе населенного пункта Часов Яр.
Как рассказали в оборонном ведомстве, расчеты реактивных систем залпового огня российских десантников уничтожили отделения пехоты ВСУ в оборудованных пунктах в заброшенных строениях Часова Яра.

По данным ведомства, Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в ДНР.

После получения боевой задачи они выезжают на огневые позиции и готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Результат — уничтожение опорных пунктов и боевой техники украинских боевиков, добавили там.

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WP: ВС РФ с апреля заняли больше территорий, чем ВСУ при контрнаступлении

ВС РФ заманили ВСУ в котёл под Часов Яром
#минобороны рф
#часов яр
#всу
#вс рф
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В США оценили продвижение ВС РФ в зоне СВО за последнее время
WP: ВС РФ с апреля заняли больше территорий, чем ВСУ при контрнаступлении
17 мая 2024, 18:31

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России за последние недели заняла больше территорий, чем украинская армия за всё время своего летнего контрнаступления в прошлом году. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на мнение аналитиков.
«Россия заняла больше земли, чем Украина освободила за три месяца летнего контрнаступления в 2023 году», — говорится в статье.

Также автор материала отмечает, что значительное продвижение российских сил приводит к напряжению ВСУ на обширной территории и мешает подготовке армии Украины к собственному наступлению.

Ранее генерал авиации ВС Франции Брюно Клермон заявил, что продвижение ВС РФ под Харьковом стало сюрпризом для всех. Речь также идет и о разведке США, которая никого не предупредила о подобном сценарии. По его мнению, ситуация складывается в пользу Москвы.


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ВС РФ заманили ВСУ в котёл под Часов Яром
Меркурис: ВСУ попали в ловушку под Часов Яром
17 мая 2024, 18:12

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские войска заманили ВСУ в ловушку под Часов Яром. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис.
«Поступают сообщения о том, что украинские войска фактически оказались в ловушке, в каком-то котле (под Часов Яром. — ред.)», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что на донном направлении ведутся тяжелые бои. И если Часов Яр падёт, то это полностью уничтожит оборону ВСУ в Донбассе, подчеркнул Меркурис и добавил, что армия России продолжает уверенно двигаться вперед.

Ранее украинские военные взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром. На подобный шаг ВСУ решились для того, чтобы постараться сдержать наступление армии России по флангам от города.

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