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В США заявили о приближении НАТО к решению об отправке войск на Украину

NYT: НАТО приближается к решению об отправке сил на Украину для обучения ВСУ
17 мая 2024, 11:02
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Войска государств НАТО могут отправиться на Украину для обучения военнослужащих ВСУ. Об этом пишет американская газета The New York Times.
Американские чиновники признают недостаточную подготовку украинских солдат и заявляют, что им необходима «более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое наступление России этим летом».

По мнению собеседников газеты, перенос обучения военных ВСУ на территорию Украины позволит инструкторам быстрее адаптировать программу подготовки.



Ранее командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи признал высокую эффективность российских войск. Он отметил, что российская армия продемонстрировала способность к исправлению ошибок и продолжению наступления, проявляя при этом стойкость. Генерал подчеркнул, что в некоторых ситуациях российские вооруженные силы успешно корректировали свои действия, а в других случаях достигали улучшений.

Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин посетил единственный православный храм в китайском Харбине
Путин подарил икону Спаса Нерукотворного Покровскому храму в Харбине
17 мая 2024, 11:13

Фото: сайт Кремля

Во время своего визита в Китай президент России Владимир Путин посетил единственную действующую в Харбине православную церковь – храм Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Глава государства пообщался с настоятелем и подарил храму образ Спаса Нерукотворного. Также Владимир Путин выразил слова благодарности священнослужителю за сохранение традиций православной церкви в регионе.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Пекин 15 мая. Он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой был сделан ряд совместных заявлений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#китай
#церковь
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Чемезов объяснил необходимость назначения Белоусова министром обороны
РБК: Чемезов назвал правильным назначение Белоусова министром обороны
17 мая 2024, 11:02

Фото: сайт Кремля

Руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал назначение бывшего вице-премьера РФ Андрея Белоусова главой Минобороны РФ.
В интервью изданию РБК Чемезов заявил, что решение о кадровых перестановках в военном ведомстве было неожиданным, но правильным.

Он выразил уверенность в том, что Минобороны РФ в настоящее время нужен тот, кто рассматривал бы военную отрасль как перспективное направление.

Чемезов отметил, что Андрею Белоусову важно рассмотреть оборонную промышленность страны под разными углами, в том числе с точки зрения обеспечения вооруженных сил и производства высокотехнологичной гражданской продукции.

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#минобороны рф
#промышленность
#страны
#вооружение
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Зеленский запретил журналистам брать интервью у главы ГУР Буданова*
17 мая 2024, 10:58

Офис президента Украины Владимира Зеленского запретил журналистам брать интервью у главы Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова*. Об этом сообщило украинское издание «Резидент».
«Причиной запрета стала возросшая популярность Буданова* среди украинцев. В офисе Зеленского считают, что электорат экс-главкома ВСУ Валерия Залужного быстро перейдет к главе ГУР», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что сейчас Буданов* пользуется авторитетом среди украинской армии.

Буданов* занимался кураторством операции против украинского блогера Анатолия Шария. Отмечается, что ГУР Минобороны Украины намеревалось физически устранить Шария, при этом возложив ответственность за его убийство на российскую сторону. По данным источника, участников покушения на Шария Украина вербовала из группы проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местных криминальных структур.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
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#операции
#всу
#минобороны
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Мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой
Подполье: Мемориал Победы в Херсоне окружили проволокой и противотанковыми ежами
17 мая 2024, 10:07

Фото: istock / Natalia POGODINA

Мемориал Победы в Херсоне окружили проволокой и противотанковыми ежами, чтобы жители города не смогли возложить к нему цветы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира подпольной организации «Херсонское сопротивление».
По его словам, несмотря на это люди принесли цветы к мемориалу. Он отметил, что сейчас киевский режим любую атрибутику Дня Победы квалифицирует как экстремизм.

Напомним, что в День Победы 9 мая украинские войска 38 раз ударили по территории Херсонской области. В светлое время суток было выпущено 18 снарядов, ещё 20 прилётов зафиксировано с наступлением ночи. В результате обстрела пострадали семь населённых пунктов: Алёшки, Великая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Новая Каховка, Пролетарка и Царское.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что Херсон превратился в «город страха и горя». По его словам, город наводнили вооружённые люди, которые пьянствуют, дебоширят и отказываются платить за себя в заведениях. Мирные жители боятся выходить на улицу.

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#херсон
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Путин уверен в дальнейшем укреплении альянса России и Китая в энергетике
17 мая 2024, 09:44

Фото: Сайт Кремля

Сотрудничество России и Китая в области энергетики продолжит развиваться и укрепляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества.
«Наш стратегический альянс в энергетике, ставший надежной опорой всего глобального рынка энергоресурсов, уверен, будет и далее укрепляться», – заявил президент.
Он также отметил, что Россия намерена продолжать снабжать экономику Китая энергией по доступным ценам.

Кроме того, Владимир Путин указал на то, что партнерские отношения РФ и КНР повысят благосостояние и качество жизни граждан обоих стран.

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В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Ушаков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли очень хорошо
17 мая 2024, 08:43

Фото: сайт Кремля

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошла очень хорошо. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».
По словам Ушакова, лидеры стран большое внимание в ходе переговоров уделили торгово-экономическим вопросам. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили тему безопасности.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 15 мая. В состав российской делегации вошел практически весь состав обновленного кабмина и представители российского бизнеса. Об основных заявлениях Путина и Си Цзиньпина расскажет редакция «Радио 1».

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#переговоры
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Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина
«Ъ»: Шойгу не смог с первой попытки попасть на переговоры в парламент в Китае
17 мая 2024, 05:32

Фото: Сайт Кремля

Секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу не с первого раза пропустили на переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта» («Ъ») Андрей Колесников.
«Господина Шойгу не хотели вообще пускать в Дом народных собраний. Организаторов чем-то не устроил его значок, дающий право на проход, когда речь идет о членах делегации», — рассказал журналист.
Он добавил, что перед тем, как экс-министра обороны РФ все же позволили войти, ему пришлось ждать в парламенте «не одну и не две минуты».

Президент РФ Владимир Путин 12 мая подписал указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности. В материале «Радио 1» рассказали о структуре Совбеза, какая роль органа и чем будет заниматься Сергей Шойгу на новом посту.

Встреча лидеров двух государств прошла 16 мая. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире и на Украине.

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МИД России высказался о возможности прямого столкновения России с США
Рябков: НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с РФ
17 мая 2024, 04:19

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Российской Федерации. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с ТАСС.
«В целом эскалационный курс Североатлантического альянса, где буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с нами, - это авантюристическая политика, которая полностью перечеркивает коренные интересы безопасности соответствующих стран и, главное, населения», — заявил дипломат.
Как утверждает Рябков, если бы Соединённые Штаты, в первую очередь, вместе с остальными странам Североатлантического альянса действительно серьезно подошли к предупреждениям и призывам России, то «происходящего сейчас, с точки зрения полного разрушения архитектуры европейской безопасности, можно было бы избежать».

Рябков также назвал очевидным тот факт, что безопасности для альянса «за последнее время не прибавилось», а, напротив, государства «испытывают значительное напряжение сил и ресурсов».

Ранее были названы условия, при которых НАТО отправят войска на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мид рф
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Вучич высказался о резолюции ГА ООН о Сребренице словами маршала Жукова
Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада
17 мая 2024, 03:34

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александар Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН ответил цитатой маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Об этом пишет ТАСС.
«Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны», — заявил Вучич.
Сербский президент пообещал сделать все возможное для того, чтобы сохранить честь государства.

Ранее Вучич отмечал, что Белград будет бороться против документа до последнего. Он указал на невозможность консенсуса и компромисса с государствами НАТО по этому вопросу.

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