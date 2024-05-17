В США заявили о приближении НАТО к решению об отправке войск на Украину

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Войска государств НАТО могут отправиться на Украину для обучения военнослужащих ВСУ. Об этом пишет американская газета The New York Times.
Американские чиновники признают недостаточную подготовку украинских солдат и заявляют, что им необходима «более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое наступление России этим летом».
По мнению собеседников газеты, перенос обучения военных ВСУ на территорию Украины позволит инструкторам быстрее адаптировать программу подготовки.
Ранее командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи признал высокую эффективность российских войск. Он отметил, что российская армия продемонстрировала способность к исправлению ошибок и продолжению наступления, проявляя при этом стойкость. Генерал подчеркнул, что в некоторых ситуациях российские вооруженные силы успешно корректировали свои действия, а в других случаях достигали улучшений.
Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По мнению собеседников газеты, перенос обучения военных ВСУ на территорию Украины позволит инструкторам быстрее адаптировать программу подготовки.
Ранее командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи признал высокую эффективность российских войск. Он отметил, что российская армия продемонстрировала способность к исправлению ошибок и продолжению наступления, проявляя при этом стойкость. Генерал подчеркнул, что в некоторых ситуациях российские вооруженные силы успешно корректировали свои действия, а в других случаях достигали улучшений.
Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова