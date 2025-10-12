«Придется заплатить»: Макрон пригрозил России в случае ее отказа от переговоров
Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X предупредил, что Россия «заплатит высокую цену», если откажется от переговоров и будет продолжать «воинственное упрямство».
Он также раскритиковал удары российских сил по объектам энергетической инфраструктуры на Украине и сообщил, что Франция вместе с партнёрами рассматривает варианты помощи пострадавшей от обстрелов инфраструктуре.
12 октября между Макроном и Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор: глава киевского режима поблагодарил Францию за помощь в защите жизни граждан и обозначил приоритетные потребности Украины — системы противовоздушной обороны и ракеты.
По его словам, Киев продолжает работу по наращиванию давления на Россию.
Ранее, 9 октября, профессор Университета Юго‑Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Макрон уделяет кризису вокруг Украины чрезмерное внимание для сокрытия неудач во внутренней политике. По мнению эксперта, французский лидер ошибается в оценках: украинская армия ослабевает, а российские войска продолжают освобождать новые территории.
