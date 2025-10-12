«Придется заплатить»: Макрон пригрозил России в случае ее отказа от переговоров

12 октября 2025, 17:51

Президент Франции Макрон: России придется заплатить при отказе от переговоров

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X предупредил, что Россия «заплатит высокую цену», если откажется от переговоров и будет продолжать «воинственное упрямство».