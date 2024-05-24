НАТО готовится вступить в конфликт на Украине

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В штабе НАТО в Брюсселе созданы рабочие группы, которые думают, как НАТО может принять участие в украинском конфликте. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке, конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО, рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне», — заявил Орбан.
При этом он подчеркнул, что Венгрия выступает против этого. Сейчас в стране думают, как остаться членом НАТО, при этом не принимать участие в конфликте.
Орбан также заявлял, что Запад осознает, что РФ не планирует нападать ни на одну из стран НАТО. По его мнению, заявления западных политических деятелей об «угрозе со стороны России» являются маневром перед вступлением в открытую войну с РФ.
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Элина Позднякова