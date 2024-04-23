Орбан назвал условие завершения украинского конфликта в 2025 году

Фото: сайт Кремля
Конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года. Это произойдёт в том случае, если на выборах в Европарламент в июне и на президентских выборах в США в ноябре одержат победу кандидаты, выступающие за мир.
Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также заявил о необходимости остановить сторонников продолжения военных действий. В своей социальной сети глава венгерского правительства отметил, что пока и в Брюсселе, и в Вашингтоне доминируют настроения в поддержку продолжения вооружённого противостояния на Украине.
Орбан посетовал, что вместо того, чтобы в Брюсселе с самого начала показать, что это не наша война, всё больше стран отправляют на Украину оружие и деньги. Он напомнил, что Вашингтон недавно выделил более 60 миллиардов долларов помощи Киеву. Европейцы на эти цели отправили уже почти 100 миллиардов долларов.
По мнению венгерского премьера, Евросоюз ведёт себя так, как будто проигрывает в карты и поэтому постоянно повышает ставки. Это очень опасная практика, так как такие действия могут втянуть в войну всю Европу, заключил Виктор Орбан.
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Орбан посетовал, что вместо того, чтобы в Брюсселе с самого начала показать, что это не наша война, всё больше стран отправляют на Украину оружие и деньги. Он напомнил, что Вашингтон недавно выделил более 60 миллиардов долларов помощи Киеву. Европейцы на эти цели отправили уже почти 100 миллиардов долларов.
По мнению венгерского премьера, Евросоюз ведёт себя так, как будто проигрывает в карты и поэтому постоянно повышает ставки. Это очень опасная практика, так как такие действия могут втянуть в войну всю Европу, заключил Виктор Орбан.
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Александр Бойцов