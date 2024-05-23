Орбан заявил, что Россия должна вести переговоры не с Украиной, а с США

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Для урегулирования конфликта на Украине необходимо провести переговоры России и США, которые определят систему безопасности в Европе на 20-30 лет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Blikk.hu.
Он подчеркнул, что одних переговоров между Россией и Украиной недостаточно, поскольку за Киевом стоит весь Запад. Фактически, в настоящее время, по словам Орбана, разворачивается прокси-война, которая требует проведения переговоров, в частности, с США.
Орбан заявил о необходимости параллельного ведения двух абсолютно разных переговорных процессов. Москва и Киев должны контактировать, но одновременно с этим Москва должна вести и «настоящие переговоры» с Вашингтоном. Они будут касаться не только украинского конфликта, но и все системы безопасности в Европе на последующие 20-30 лет.
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Анастасия Чинкова