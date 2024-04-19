Орбан: Отправка войск НАТО на Украину окончательно утянет Запад на дно

Фото: сайт Кремля
Если Запад отправит своих военных на Украину, это может окончательно утянуть Европу на дно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что НАТО в шаге от принятия этого опрометчивого решения, а Брюссель, бряцая оружием, играет с огнём и искушает Бога. Отправку войск на Украину глава венгерского правительства назвал военным водоворотом, который неминуемо затянет Европу на самое дно. Такую мысль он высказал во время выступления на мероприятии, посвящённом началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV.
По словам Орбана, европейские политики уже ввязались в украинский конфликт и всерьёз называют его «своей войной», в то время как для Будапешта он всегда был столкновением двух братских славянских народов. Венгерский премьер также отметил, что на поддержку Киева Евросоюз уже потратил около 100 миллиардов евро.
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