НАТО меняет стратегию в отношениях с Россией

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Министры обороны стран НАТО собираются пересмотреть многолетнюю политику в отношениях с Россией и выработать новую стратегию. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источник в правительстве США. Отмечается, что участники Североатлантического альянса хотят провести дебаты на эту тему.
«Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО. <...> Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников», — приводят в газете слова собеседника.Источник отметил, что будущая стратегия пока не имеет даже проекта, а последствия планируемых изменений будут ограниченного характера.
Также издание подчеркивает, что часть участников НАТО взволнована возможной реакцией России на слишком агрессивную новую стратегию.
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