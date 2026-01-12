НАТО может провести военную операцию в Гренландии для демонстрации силы

12 января 2026, 05:33

Бельгия предложила НАТО провести военную операцию в Гренландии

Фото: iStock/Sunshine Seeds

Министр обороны Бельгии Тео Франкен выступил с инициативой о проведении военной операции Североатлантического альянса в Гренландии. Его слова приводит телеканал HLN.





Таким образом НАТО намерена продемонстрировать силу в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о притязаниях на архипелаг.



«Давайте сохранять единство и вместе с НАТО проведем военную операцию в районе Гренландии, чтобы направить нашим врагам недвусмысленную демонстрацию силы», — сказал Франкен.