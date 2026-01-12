НАТО может провести военную операцию в Гренландии для демонстрации силы
Бельгия предложила НАТО провести военную операцию в Гренландии
Министр обороны Бельгии Тео Франкен выступил с инициативой о проведении военной операции Североатлантического альянса в Гренландии. Его слова приводит телеканал HLN.
Таким образом НАТО намерена продемонстрировать силу в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о притязаниях на архипелаг.
«Давайте сохранять единство и вместе с НАТО проведем военную операцию в районе Гренландии, чтобы направить нашим врагам недвусмысленную демонстрацию силы», — сказал Франкен.Глава бельгийского оборонного ведомства обратил внимание на особую роль Гренландии в Арктике. По его словам, интерес крупных держав связан с добычей природных ресурсов в регионе, а расположение острова делает его ключевым геополитическим узлом.