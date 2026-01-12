Сын последнего иранского шаха объявил о новом этапе восстания

12 января 2026, 03:31

Сын последнего иранского шаха Пехлеви объявил о новом этапе восстания

Фото: iStock/Kachura Oleg

Оппозиционный деятель и сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви заявил о старте нового этапа национального протеста. Его слова цитирует Телеграм-канал газеты «Известия».





В своём обращении политик призвал к свержению действующего правительства Исламской Республики. Пехлеви обозначил две главные цели, среди которых - ликвидация нынешнего государственного строя и возрождение дореволюционного Ирана.



«Свобода Ирана близка. Кровь, пролитая вечными сынами Ирана, ведет нас к победе. Мы не одни. Глобальная помощь тоже скоро прибудет», — сказал он.