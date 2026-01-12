Сын последнего иранского шаха объявил о новом этапе восстания
Оппозиционный деятель и сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви заявил о старте нового этапа национального протеста. Его слова цитирует Телеграм-канал газеты «Известия».
В своём обращении политик призвал к свержению действующего правительства Исламской Республики. Пехлеви обозначил две главные цели, среди которых - ликвидация нынешнего государственного строя и возрождение дореволюционного Ирана.
«Свобода Ирана близка. Кровь, пролитая вечными сынами Ирана, ведет нас к победе. Мы не одни. Глобальная помощь тоже скоро прибудет», — сказал он.
Наследник бывшей монархии назвал нынешний режим «слабым». По его мнению, участившиеся случаи применения огнестрельного оружия против граждан обусловлены двумя факторами нехваткой наёмников в силовых структурах и страхом скорого краха действующей власти.
Выступление Пехлеви прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости в Иране, где по разной информации в результате масштабных протестов погибли тысячи человек. Оппозиционные силы регулярно критикуют политику нынешнего руководства, а призывы к переменам становятся всё более решительными.