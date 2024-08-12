НАТО может вступить в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС, прогнозируют в Германии

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Атака украинских войск на Запорожскую АЭС может привести к прямому вмешательству НАТО в конфликт. Такое заявление сделал бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
Отмечается, что действия ВСУ у Запорожской АЭС создают предпосылки для прямого вмешательства армии НАТО в прокси-войну США с Россией.
Дотком также подчеркнул, что Украина проигрывает в конфликте, поэтому без прямого участия войск стран НАТО уже до конца текущего года Запад потерпит позорное поражение.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска атаковали город Энергодар. В результате этого произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.
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Дотком также подчеркнул, что Украина проигрывает в конфликте, поэтому без прямого участия войск стран НАТО уже до конца текущего года Запад потерпит позорное поражение.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска атаковали город Энергодар. В результате этого произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.
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Анастасия Чинкова