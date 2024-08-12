На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне на станции после атаки ВСУ

Фото: iStock/Wlad74
Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки Вооруженных сил Украины находится в норме.
По ее словам, сейчас оснований для волнения населения нет. Однако она подчеркнула, что гарантией безопасности станции является прекращение военных действий в зоне её расположения.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что атаку на стацию поддерживают правительства США, ЕС и НАТО.
После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции. По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну».
Читайте также:
Стало известно о применении ВСУ химического оружия против бойцов «Вагнера»
Появились новые подробности удара боевиков ВСУ по Запорожской АЭС
Появились новые сведения об ударе по Запорожской атомной электростанции
«Ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие», — пояснила Яшина.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что атаку на стацию поддерживают правительства США, ЕС и НАТО.
После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции. По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну».
Читайте также:
Стало известно о применении ВСУ химического оружия против бойцов «Вагнера»
Появились новые подробности удара боевиков ВСУ по Запорожской АЭС
Появились новые сведения об ударе по Запорожской атомной электростанции
Дарья Осипова