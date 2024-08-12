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В Германии рассказали, кто поддерживает атаку ВСУ на ЗАЭС

Дотком: атаку ВСУ на ЗАЭС поддерживают правительства США, ЕС и НАТО
12 августа 2024, 09:14
Фото: iStock/Wlad74

Фото: iStock/Wlad74

Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что атаку ВСУ на ЗАЭС поддерживают правительства США, ЕС и НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

«Безумный Зеленский напал на атомную электростанцию. Она горит. Это то, что поддерживают правительства США, ЕС, НАТО и «порядок, основанный на правилах», — написал он в соцсети X.



Ранее «Росатом» сообщил, что по одной из двух градирен ЗАЭС ВСУ нанесли 2 прямых удара ударными БПЛА, в результате возник пожар с горением внутренних конструкций. Силами МЧС основной пожар был потушен к 23:30 мск.

После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции. По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну».

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Китай высказался об атаке ВСУ на Курскую область
МИД Китая заявил, что Пекин следит за ситуацией в Курской области
12 августа 2024, 09:19

Фото: iStock/Fotonen

Власти Китая отреагировали на атаку ВСУ в Курской области. Соответствующее заявление опубликовал МИД КНР.
Согласно информации ведомства, Пекин внимательно следит за развитием ситуации. МИД Китая призвал Россию и Украину соблюдать «три принципа» охлаждения ситуации: не допускать распространение боевых действий вовне, эскалации конфликта и усиления огня.

Уточняется, что КНР продолжит поддерживать международные контакты и играть конструктивную роль в содействии урегулированию конфликта.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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#курская область
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В Сербии сообщили об упущенной возможности разрешить конфликт на Украине еще в 2022 году
Вице-премьер Сербии Вулин: мир по Украине могли заключить в Стамбуле в 2022 году
12 августа 2024, 09:08

Фото: iStock/ffikretow

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Россия и Украина могли заключить мирное соглашение весной 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Вулина, этого не произошло, поскольку «Западу не нужен мир». Политик утверждает, что решение о мире на Украине принимают другие государства, которые намерены воевать с Россией «до последнего украинца».

Мирные переговоры в Стамбуле состоялись в марте 2022 года. Западные государства предложили Киеву отказаться от заключения мира с Москвой, пообещав оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В «Ростехе» рассказали о трофейной технике НАТО
Замглавы «Ростеха» Артяков: «ноу-хау» среди трофейной техники НАТО нет
12 августа 2024, 08:49

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал об отсутствии «ноу-хау» среди трофейной военной техники НАТО. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Артяков отметил, что подходы РФ и Запада к конструированию техники различаются, несмотря на паритет по качеству военных решений и технологий. По его словам, западные разработчики уделяют внимание критерию «цена — качество — эффективность», однако при этом их техника дороже отечественной.

Артяков заключил, что все доступные трофеи представляют интерес для сотрудников «Ростеха».

Ранее сообщалось, что украинские войска слишком вольно трактуют наложенные Западом ограничения на использование иностранного вооружения, что видно по их действиям в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о мобилизации в России
Глава Комитета Госдумы по обороне Картаполов опроверг слухи о новой мобилизации
12 августа 2024, 08:40

Фото: iStock/scaliger

Никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет Telegram-канал Shot.
По его словам, военных на фронте хватает и обстановка не требует проведения дополнительной мобилизации в Российской Федерации.

Ранее член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин заявил, что Мобилизация в России на фоне наступления ВСУ на Курскую область не ожидается. Он добавил, что в Курской области по противнику активно работает российская авиация и артиллерия.

Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что операция в Курской области курируется западными спецслужбами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подполье: Киев привлекает граждан Польши к проведению мобилизации в Херсоне
12 августа 2024, 08:31

Фото: iStock/Rafal Olkis

Власти Украины привлекают граждан Польши к проведению мобилизации в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщило РИА Новости пророссийское подполье.
По словам подпольщика, «поляки приезжают в Херсон, отлавливают людей, и отвозят их в военкомат в Николаев». Уточняется, что за подобную работу гражданам Польши выплачивают от ста до трехсот долларов за каждого пойманного человека.

Иных подробностей в подполье не привели.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.

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Стало известно о применении ВСУ химического оружия против бойцов «‎Вагнера»
В Курской области боевики ВСУ сбросили на вагнеровцев химическую бомбу
12 августа 2024, 08:23

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

10 августа в интернете появилась информация о применении боевиками ВСУ химического оружия против подразделения «Ахмата», в состав которого входят ветераны ЧВК «Вагнер». Об этом информирует News.ru.
Интенсивные бои продолжались два дня. Боевикам Вооруженных сил Украины был нанесен значительный урон. Сообщается, что российские военные подверглись атаке сначала с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), а затем 155 снарядами, предположительно содержащими гексахлорэтан или другое токсичное вещество.

У некоторых солдат возникли серьёзные проблемы со здоровьем: их сильно тошнило и начались судороги. Однако никто не погиб, и подразделение продолжает выполнять поставленные перед ним боевые задачи. Министерство обороны Российской Федерации данную ситуацию не комментировало.

Ранее военный корреспондент Котенок сообщал, что ВСУ ударили по российским бойцам группы СпН «Аид» «Ахмат» в Курской области снарядами с хлором. Он отметил, что если подтвердится то, что боеприпасы были начинены хлором, — это станет фактом применения боевых отравляющих веществ по территории Российской Федерации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#сво
#всу
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Гладков: жителей Краснояружского района начали перемещать из-за активности ВСУ
12 августа 2024, 07:52

Фото: iStock/~UserGI15632523

Из-за активности боевиков Вооруженных сил Украины жителей Краснояружского района начали перемещать. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор записал видеообращение, в котором выразил обеспокоенность ситуацией.

«Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой», — отметил Гладков.

По его словам, для того, чтобы обезопасить население, власти начинают перемещать людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места.

В минувшее воскресенье Гладков сообщал, что украинская сторона за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области около 150 снарядами, кроме того, было зафиксировано 50 атак с применением дронов.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 18 БПЛА ВСУ
12 августа 2024, 07:32

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Курской областью, пять – над Белгородской областью, два – над Воронежской областью.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Появились новые сведения об ударе по Запорожской атомной электростанции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились новые сведения об ударе по Запорожской атомной электростанции
Рогов: полностью ликвидировано возгорание градирни Запорожской АЭС
12 августа 2024, 07:23

Фото: iStock/Wlad74

Пожар на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), полностью ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

«Возгорание градирни Запорожской АЭС, возникшее после атаки со стороны ВСУ, полностью ликвидировано», — написал Рогов.

Запорожская АЭС — самая большая атомная станция в Европе, имеет 6 энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции. По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну».

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