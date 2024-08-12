В Германии рассказали, кто поддерживает атаку ВСУ на ЗАЭС

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Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что атаку ВСУ на ЗАЭС поддерживают правительства США, ЕС и НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.
Ранее «Росатом» сообщил, что по одной из двух градирен ЗАЭС ВСУ нанесли 2 прямых удара ударными БПЛА, в результате возник пожар с горением внутренних конструкций. Силами МЧС основной пожар был потушен к 23:30 мск.
После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции. По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну».
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«Безумный Зеленский напал на атомную электростанцию. Она горит. Это то, что поддерживают правительства США, ЕС, НАТО и «порядок, основанный на правилах», — написал он в соцсети X.
Ранее «Росатом» сообщил, что по одной из двух градирен ЗАЭС ВСУ нанесли 2 прямых удара ударными БПЛА, в результате возник пожар с горением внутренних конструкций. Силами МЧС основной пожар был потушен к 23:30 мск.
После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции. По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну».
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Дарья Осипова