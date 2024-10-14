НАТО начнет ядерные учения

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НАТО начнет ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»), в ходе которых будет проверит применение ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
В них примут участие две тысячи военнослужащих из 13 стран-членов Альянса и различные типы самолетов, включая бомбардировщики, самолеты-разведчики и средства радиоэлектронной борьбы. Учения будут проходить на территории Бельгии, Нидерланд и акваторией Северного моря в течение двух недель.
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал о целях учений НАТО. По его словам, они готовятся для поражения российский целей в рамках ограниченной ядерной войне в Европе.
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