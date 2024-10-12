В Совфеде прокомментировали планы НАТО пересмотреть политику в отношении Москвы

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Россия надеется на здравый смысл политиков на Западе при заявленном НАТО пересмотром политики в отношении Москвы. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он сказал, что западным политикам уже давно пора серьёзно оценить опасность сползания мирового сообщества к большой мировой войне. По мнению сенатора, в некоторых европейских правительствах и парламентах уже проявляются обнадёживающие симптомы и раздаются трезвые голоса в поддержку глобальной безопасности.
Карасин подчеркнул, что Москва, конечно, отслеживает всё это и следит за обстановкой. Остаётся ожидать, что данные благоприятные тенденции приобретут осмысленные черты и надеяться на благоразумие и здравый смысл западных политиков и участников Североатлантического альянса в ходе предстоящих обсуждений, заключил сенатор.
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