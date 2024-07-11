НАТО призвала мир не поддерживать Россию

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НАТО призвала мир не оказывать России никакой поддержки, сообщается в тексте совместной декларации стран-членов альянса.
В документе отмечается, что Североатлантический альянс осуждает все государства, которые поддерживают Москву. Страны НАТО также договорились подготовить рекомендации по стратегическому подходу к отношениям с Россией к следующему саммиту альянса.
В документе также говорится, что блок НАТО не будет стремиться к конфликту и представлять угрозу для России.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».
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В документе также говорится, что блок НАТО не будет стремиться к конфликту и представлять угрозу для России.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».
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Александр Климов