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Столтенберг рассказал о планах НАТО по отправке войск на Украину

Столтенберг: у НАТО нет планов отправлять войска на Украину
27 февраля 2024, 14:16
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Североатлантический альянс не имеет планов по отправке на Украину вооруженных сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, приводит его слова Associated Press.
Он отметил, что союзники Украины продолжают оказывать поддержку стране и делают это с 2014 года. Однако, подчеркнул генсек, планов по отправке войск на Украину для участия в боевых действиях у блока нет.

Прежде о возможной отправке вооруженных сил на Украину говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что эта тема неоднократно обсуждалась на конференции в Париже, однако консенсуса участниками переговоров так и не было достигнуто.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова французского лидера и заявил, что такие действия приведут к неизбежному конфликту с Западом.

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#президент
#дмитрий песков
#нато
#макрон
#украина
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Политолог Светов объяснил удары хуситов по связывающим Европу с Азией кабелям
27 февраля 2024, 15:30

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что йеменские хуситы ударили по четырём подводным кабелям, обеспечивающие интернет-соединение между Европой и Азией в качестве предупреждения о том, что их политика может привести к куда более значимым последствиям в дальнейшем.
«Израиль громит сектор Газа, не обращая внимания на жертвы среди мирного населения. Западная политическая элита закрывает на это глаза. Ни одного заседания Совбеза ООН не состоялось, где был бы поднят вопрос о числе погибших среди мирных граждан. <…> Это сигнал для Запада, что следующие атаки будут более разрушительными», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявлял о стремлении Великобритании установить монополизацию медиапространства в странах Центральной Азии.

«Британцы пытаются лишить местный медиакласс и население традиционных источников информации на русском языке, подсунуть им суррогат. Цель одна — активное противодействие российским информационным потокам», — отметил в беседе с RT Брутер.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует выделить около £3,5 млн на развитие «заслуживающих доверия независимых СМИ» в странах, имеющих дипломатические представительства Соединённого Королевства, в частности, речь идёт о Центральной Азии, а именно об Узбекистане и Киргизии.

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#сми
#великобритания
#оон
#политика
#йемен
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Прежде, чем посылать запросы по Навальному*, G7 должны ответить на требования России
Захарова: Россия не ответит G7 по Навальному*, пока ее запросы не удовлетворят
27 февраля 2024, 15:08

Фото: iStock/vlad_karavaev

Россия не намерена отвечать на запросы G7 по смерти политика Алексея Навального*, пока Запад не даст ответов на давно интересующие РФ вопросы, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Пусть сначала дадут ответ на наши запросы относительно результатов анализов, взятых у А. Навального* в ФРГ. Много месяцев не можем добиться ясности в «деле Скрипалей» и в отношении диверсии на «Северных потоках», — напомнила Захарова о вопросах, которые неоднократно задавала Западу Россия. Комментарий спикера МИД размещён на официальном сайте министерства.

Напомним, 16 февраля ФСИН сообщила о смерти Алексей Навального*. По сообщениям ведомства, политик скончался в колонии, в которой отбывал наказание по делу о создании экстремистского сообщества. Ему стало плохо во время прогулки, после чего он потерял сознание. Прибывшие на помощь медики не смогли спасти жизнь заключённого. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины смерти Навального*.

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#мария захарова
#мид рф
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Лавров назвал ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России
Лавров: Москва считает ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России
27 февраля 2024, 14:58

Фото: сайт Кремля

Москва считает ультиматумом готовящееся Владимиром Зеленским предложение России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, приводит его слова РИА Новости.
Речь идет о предложении украинского лидера по урегулированию вооруженного конфликта. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что западные союзники Киева советуют Зеленскому собрать как можно больше стран для обсуждения «формулы мира».

«От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом», — уверен министр.
Напомним, ранее Владимир Зеленский на законодательном уровне исключил возможность проведения переговоров с Россией, издав соответствующий указ. Российская сторона неоднократно выступала за мирное урегулирование конфликта и призывала к дипломатии.

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#интервью
#заявление
#лавров
#россия
#украина
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Шольц: НАТО и ЕС не будут отправлять свои войска на Украину
27 февраля 2024, 14:48

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Страны НАТО и Европы не собираются отправлять свои войска на Украину, с таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«НАТО и страны Европы не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину», - сообщил Щольц, выступая на заседании Европейского парламента.

При этом, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что вопрос отправки западных войск на Украине обсуждался в ходе пресс-конференции в Париже, однако, консенсус по этому вопросу достигнут не был. Он также заявил, что поражение России необходимо для безопасности Европы.

Запрмед Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявление Макрона напомнил, что некоторые люди страдают от недержания мочи, Макрон же, судя по всему, помимо этого недуга также мучается от недержания речи.

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#нато
#украина
#германия
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Великобритания намерена «помочь» «свободе прессы» в странах Центральной Азии
27 февраля 2024, 14:42

Фото: istockphoto.com/Evgeniy Grishchenko

Великобритания планирует выделить около £3,5 млн на развитие «заслуживающих доверия независимых СМИ» в странах, имеющих дипломатические представительства Соединённого Королевства, в частности, речь идёт о Центральной Азии, а именно об Узбекистане и Киргизии.
Как передаёт RT, от претендентов на грант требуется непосредственная поддержка «свободных СМИ», акцент на продвижении британской повестки в сфере законодательного регулирования и «безопасности журналистов».

Тем временем, в самой Великобритании наблюдаются значительные проблемы, в частности, касающиеся экологии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Тhe guardian», отчёт Rivers Trust показал, что состояние рек Великобритании и Ирландии наихудшее из-за загрязнения очищенными и неочищенными сточными водами, а также сельскохозяйственными и промышленными.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена привлечь некоммерческие организации и аналитические центры для содействия вступлению Украины в Евросоюз.

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#сми
#великобритания
#политика
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Губернатор Воробьёв дал поручения заместителям главы правительства Подмосковья
27 февраля 2024, 14:17

Фото: сайт правительства и губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл оперативное совещание с заместителями председателя правительства региона. По его итогам был дан ряд поручений и назначены ответственные за их исполнение.
В целом совещание было посвящено вопросам информирования населения Подмосковья о ходе различных работ в городских округах, сроках ввода в эксплуатацию различных хозяйственных, транспортных, строительных и социальных объектов. Понятно, что одним из основных ответственных за исполнение поручений губернатора была назначена министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Главам городских округов и руководителям профильных департаментов было поручено обеспечить проактивное информирование жителей о сроках планируемых работ и открытия социальных объектов, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и объектов сферы ЖКХ на территории городских округов с целью снижения жалоб жителей и доложить по исполнении.

В частности, губернатор поручил проинформировать жителей Ленинского городского округа о сроках окончания работ по строительству транспортной развязки на пересечении Каширского и Володарского шоссе и реконструкции Володарского шоссе. По этому дорожному объекту глава региона распорядился сделать фотоотчёт.

Фото: сайт правительства и губернатора Московской области

Жители городского округа Дзержинский должны быть проинформированы о сроках завершения работ по капитальному ремонту и строительству образовательных учреждений, а также по благоустройству сквера им. Б.К. Громцева в округе.

Одним из поручений губернатора стало также предоставление согласованного плана-графика по погашению в 2024 году задолженности предприятий ЖКХ городского округа Шатура перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Наряду с министром информации Екатериной Швелидзе и главами городских округов и профильных комитетов, наблюдать и контролировать выполнение своих поручений Андрей Воробьёв поручил вице-губернатору и министру энергетики Московской области Евгению Хромушину.

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#жкх
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#екатерина швелидзе
#андрей воробьёв
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Политолог Орлов предложил не допускать к голосованию на выборах пьяных
27 февраля 2024, 14:03

Фото: istockphoto.com/bizoo_n

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить голосовать на выборах в состоянии опьянения.
Он пояснил, что, находясь в нетрезвом виде человек может не отдавать отчёт своим действиям, что приравнивается фактически к недееспособности. Кроме того, таких граждан легче подкупить, ими легче манипулировать. Все эти фактора самым негативным образом могут сказаться на выборном процессе.

«Для снижения возможности манипуляций с голосами, повышения прозрачности голосования и доверия к выборам прошу вас оценить возможность запрета голосования на избирательных участках людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — приводит RT текст обращения Орлова на имя зампреда ЦИК России Николая Булаева.

Ранее в пресс-службе прокуратуры столицы сообщили о том, что мужчина в пьяном состоянии разбил створку турникета на станции метро «Текстильщики» в Москве.

«25-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в вестибюль станции метро «Текстильщики». Подойдя к турникету, работающему на вход, нанёс удар ногой по створке и разбил её», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

А до этого в аэропорту Шереметьево полиция сняла с самолета «Победы» пассажира, который в пьяном состоянии приставал к бортпроводнице и не реагировал на замечания экипажа.

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#цик
#обращения
#выборы
#пьянство
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«Моча в голову ударила»: Медведев прокомментировал слова Макрона о России
Медведев сравнил слова Макрона о России с недержанием мочи
27 февраля 2024, 13:59

Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон страдает неким недугом, который можно заметить, когда он высказывается о России, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, в ходе пресс-конференции в Париже Макрон заявил, что для безопасности Европы необходимо поражение России. Помимо этого, он предложил создать европейскую коалицию по поставке Киеву ракет и бомб, а также допустил возможность отправки западных войск на Украину.

«Вот у кого-то бывает недержание мочи. Про других, склонных к необдуманной реакции, говорят «моча в голову ударила», — подметил Медведев.

По его мнению, с Макроном сначала случился указанный недуг, а затем у него произошло у недержание речи.

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#дмитрий медведев
#франция
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В Кремле заявили о рисках прямого столкновения с НАТО после заявлений Макрона
Песков заявил о неизбежности столкновения с НАТО при отправке войск на Украину
27 февраля 2024, 13:51

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки войск западных государств на территорию Украины конфликт России и НАТО неизбежен, передает РИА Новости.

«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим», — заявил Песков журналистам.
Представитель Кремля отметил, что страны, входящие в состав НАТО, обязаны понимать и точно так же рассматривать последствия реализации таких решений. Также Песков обратил внимание, что государства, относящиеся к Североатлантическому альянсу, должны задаться вопросом, является ли это шагом к реализации интересов граждан этих государств.

Ранее в Кремле прокомментировали отказ Дании от расследования по «Северным потокам». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дмитрий песков
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