Столтенберг рассказал о планах НАТО по отправке войск на Украину

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Североатлантический альянс не имеет планов по отправке на Украину вооруженных сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, приводит его слова Associated Press.
Он отметил, что союзники Украины продолжают оказывать поддержку стране и делают это с 2014 года. Однако, подчеркнул генсек, планов по отправке войск на Украину для участия в боевых действиях у блока нет.
Прежде о возможной отправке вооруженных сил на Украину говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что эта тема неоднократно обсуждалась на конференции в Париже, однако консенсуса участниками переговоров так и не было достигнуто.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова французского лидера и заявил, что такие действия приведут к неизбежному конфликту с Западом.
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Прежде о возможной отправке вооруженных сил на Украину говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что эта тема неоднократно обсуждалась на конференции в Париже, однако консенсуса участниками переговоров так и не было достигнуто.
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Анастасия Хохлова