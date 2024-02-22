Столтенберг: ВСУ могут бить с F-16 по целям за пределами Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина при получении истребителей F-16 сможет использовать их для нанесения ударов по военным объектам России за вне территории Украины. Его словам передает «Радио Свобода»*.
«Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», - говорится в статье.
При этом он уточнил, что все союзники Украины будут самостоятельно принимать решение о передаче Киеву истребителей F-16.
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*признано в РФ СМИ-иноагентом
Элина Позднякова