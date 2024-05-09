Профессор Марплс дал прогноз о будущем Украины в НАТО

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Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на многочисленные оптимистичные заявления Вашингтона по этому поводу. Об этом заявил профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс.
Он подчеркнул, что политику Североатлантического альянса относительно включения в блок новых государств определяет всё-таки не госсекретарь США Энтони Блинкен. Для этого необходимо единогласное решение всех членов альянса. Однако известно, что в НАТО есть сразу несколько стран, которые не готовы дать согласие на вступление Украины, указал профессор Марплс.
Он также отметил, что помимо отсутствия консенсуса в НАТО, вступлению Украины в блок препятствует конфликт с Россией. Любая страна перед вступлением в альянс должна прежде завершить все конфронтации у собственных границ, подчеркнул Марплс. Эксперт сделал однозначный вывод: на данном этапе вступление Украины в НАТО невозможно.
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