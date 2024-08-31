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В МИД РФ сообщили о шантаже со стороны Киева сотрудников Запорожской АЭС

Посол Мирошник: Киев шантажирует сотрудников ЗАЭС, угрожая убийством их родных
31 августа 2024, 11:47
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Киев шантажирует работников Запорожской АЭС, угрожая убить их родных и склоняя к совершению террористических атак, пишет РИА Новости со ссылкой на посла МИД РФ Родиона Мирошника.
«…Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины», — прокомментировал Мирошник.
Он добавил, что сотрудники увольнялись с предприятий или уходили с должностей, подразумевающих риски, похожие на совершение теракта.



«Они увольняются или меняют работу, чтобы «лишить» себя возможности совершить злодеяние и чтобы шантажисты потеряли к ним интерес», — резюмировал дипломат.
Ранее сообщалось, о том, где Украина вербует наемников.

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Российский посол заявил о вербовке Украиной наемников в Гааге
Тарабрин: посольство Украины в Гааге может продолжать вербовку наемников для ВСУ
31 августа 2024, 08:43

Фото: iStock/Olena_Z

Посольство Украины в Гааге может продолжать искать иностранных наемников для их последующей интеграции в ряды украинских Вооруженных сил и участия в боевых действиях против РФ. Об этом сообщил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, сообщает РИА Новости.
Дипломат напомнил, что аналогичная ситуация наблюдалась в марте 2022 года, когда украинское посольство в Нидерландах сообщило о значительном числе добровольцев из Голландии, присоединившихся к «Иностранному легиону». Хотя точные цифры не были названы, речь шла о десятках людей.

«Можно предположить, что посольство в Гааге, как и другие украинские дипломатические представительства, например, в Аргентине, продолжает эту практику по сей день», — отметил Тарабрин.

Он подчеркнул, что официальные власти Нидерландов предпочитают не комментировать информацию о зарубежном участии в украинском конфликте и ссылаются на отсутствие подтвержденных данных. В то же время в прессе появляются сведения о жертвах среди голландских граждан на Украине — речь идет как минимум о трех подданных Нидерландов с начала специальной военной операции.

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#нидерланды
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Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили статью
31 августа 2024, 08:25

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Следственные органы инициировали новое уголовное производство в связи с расследованием покушений на главного редактора медиа-группы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Документы по делу появились в распоряжении издания РИА «Новости».
Агентство сообщает, что следствие завершено, а обвинения против участников дела сформулированы в конечной редакции. К обвинениям добавилась статья о причастности к организации, которая в России признана террористической.

Напомним, в июле 2023 года сообщалось, что ФСБ предотвратила попытки покушения на журналисток, которые были организованы участниками неонацистской группы по указанию украинских спецслужб.

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#покушение
#украина
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Германия завершила вывод своих войск с территории Нигера
31 августа 2024, 04:33

Фото: iStock/photosvit

Германия утром 30 августа завершила вывод своих войск с территории Нигера, заявил экс-посол ФРГ Герман Николай, передает РИА Новости.
«Последние военные силы Германии убыли утром. На базе соглашения между двумя странами», – сообщил Николай.

Ранее, в начале августа, Вооруженные силы США оставили последнюю военную базу в Нигере и передали контроль над ней войскам страны. Имеется ввиду о военной базе 201, которую построили на средства Пентагона. Ее стоимость составила около 110 миллионов долларов.

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#нигер
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#фрг
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Посол высказался о ситуации с дипсобственностью России в США
Антонов: РФ ставит перед США вопрос о возвращении дипломатической собственности
31 августа 2024, 03:39

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Москва постоянно ставит перед Вашингтоном вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, информирует РИА Новости.
«Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента. Подчеркну, что в американской позиции ничего не изменилось», – сообщил Антонов.

По словам дипломатического работника, ни один юридически состоятельный аргумент не поступал от Вашингтона в защите его решения.

Осенью 2022 года Антонов исследовал блокированную американским правительством российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Ранее сообщалось, что США расширили антироссийские санкции. Американские власти уточнили, что ограничения приурочены к будущему дню независимости Украины.

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#сша
#россия
#собственность
#дипломат
#посол
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В досье Дурова обнаружили «красные штампы»
31 августа 2024, 02:47

Фото: istockphoto/ SimonLukas

Досье основателя Telegram Павла Дурова на получение французского гражданства многократно ставились красные штампы с надписью «запрос отклонен». Это передает TF1.
Источник телеканала рассказал, что кандидатура предпринимателя на получение паспорта Франции «не отвечала ни одному критерию». Так, например, у МИДа страны появились претензии к выдаче бизнесмену паспорта: Дуров подтвердил владение французским языком, однако дополнительно требовалось доказательство того, что его деятельность повышает «влияние Франции».

Ранее The Wall Street Journal сообщила о встрече основателя Telegram Павла Дурова с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2018 году.

Напомним, бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой.

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Трамп отметил необходимость налаживания отношений с Россией
Трамп: ладить с Россией – хорошо, а не плохо
31 августа 2024, 02:20

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ладить с Россией – это хорошо. На это он обратил внимание на митинге сторонников в Пенсильвании, сообщает РИА Новости.
Экс-глава США также подчеркнул, что нынешний президент страны Джо Байден растерял остатки разума.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в своей новой книге «Спасти Америку» поведал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Он утверждает, что они «хорошо ладили». Политик также сообщил, что эскалация украинского конфликта не произошла в случае его переизбрания на второй президентский срок.

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#украина
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Нидерланды ждут, что украинцы уедут обратно после окончания конфликта
Голландский министр Фабер: украинцы должны вернуться, когда станет безопасно
31 августа 2024, 01:45

Фото: istockphoto/stormwatch153

Украинские беженцы, находящиеся в Нидерландах, должны будут вернуться на родину, когда в их стране безопасно, заявила голландский министр по вопросам убежища и миграции Марьелейн Фабер в беседе с NL Times. По ее словам, голландцы не бросили свою страну в 1945 году, а отстраивали ее.
«Суть в том, что они вернутся, когда страна станет безопасной», — приводят слова министра.
Фабер также сравнила Украину с Нидерландами во времена после окончания Второй мировой войны.
«В 1945 году Нидерланды были стeрты с лица земли <...> Я не слышала, чтобы хоть один голландец уехал», — отметила она.
Министр подчеркнула, что в отличие от украинцев, голландцы усердно работали, отстраивая свою родину, а не бежали за границу.

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#соцсети
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#нидерланды
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#сво
#беженцы
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Маск высказался о блокировке соцсети X в Бразилии
Маск: судья уничтожает свободу слова, блокируя работу Х в Бразилии
31 августа 2024, 01:33

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс, вынося решение о приостановке работы социальной сети X в стране, уничтожает свободу слова, заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в X.
«Свобода слова – основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях», – высказался Маск.

Ранее, 17 августа, Х сообщила о закрытии офиса в Бразилии в связи с конфликтом с властями по вопросам цензуры и ограничений. Судья де Мораес тайно пригрозил законным представителям социальной сети в стране арестом в случае отказа компании выполнить его требования.

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#соцсеть
#суд
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Экс-командующий ВС ВСУ отреагировал на свою отставку цитатой Залужного
31 августа 2024, 00:55

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Николай Олещук отреагировал на свою отставку, которая произошла 30 августа в связи с решением украинского лидера Владимира Зеленского. Для этого он воспользовался цитатой экс-главнокомандубщего ВСУ Валерия Залужного.
«"Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно", – Валерий Залужный», – заявил Олещук.

Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение один из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.

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#украина
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#истребитель f-16
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