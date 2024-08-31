Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Киев шантажирует работников Запорожской АЭС, угрожая убить их родных и склоняя к совершению террористических атак, пишет РИА Новости со ссылкой на посла МИД РФ Родиона Мирошника.
«…Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины», — прокомментировал Мирошник.Он добавил, что сотрудники увольнялись с предприятий или уходили с должностей, подразумевающих риски, похожие на совершение теракта.
«Они увольняются или меняют работу, чтобы «лишить» себя возможности совершить злодеяние и чтобы шантажисты потеряли к ним интерес», — резюмировал дипломат.Ранее сообщалось, о том, где Украина вербует наемников.
Читайте также:
Германия завершила вывод своих войск с территории Нигера
Посол высказался о ситуации с дипсобственностью России в США
Трамп отметил необходимость налаживания отношений с Россией
Никита Кротов