В Госдуме высказались об ответе на удар по Белгороду

Украинские беженцы, находящиеся в Нидерландах, должны будут вернуться на родину, когда в их стране безопасно, заявила голландский министр по вопросам убежища и миграции Марьелейн Фабер в беседе с NL Times. По ее словам, голландцы не бросили свою страну в 1945 году, а отстраивали ее.