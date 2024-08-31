В Госдуме высказались об ответе на удар по Белгороду

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К созданию буферных зон в ответ на атаку со стороны ВСУ по Белгороду призвал депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с изданием «Лента.ру» Он отметил, что противник хочет дестабилизировать обстановку в РФ и ведет огонь, направленный на жилые кварталы.
«Мы должны отвечать тем, что как можно быстрее создавать буферные зоны, о чем говорил президент. Это для того, чтобы защитить и Белгородскую область, и Курскую область, и Брянскую область. Эта буферная зона, по моему мнению, должна охватывать весь левый берег Днепра», — прокомментировал парламентарий.Украинские боевики атаковали Белгород накануне в пятницу, 30 августа. По сообщению главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали 46 человек, пятеро погибли. Кроме того, повреждения получили 13 машин и инфраструктура.
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