НАТО обсуждает применение Украиной дальнобойных ракет для ударов по России

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В НАТО обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит агентство Reuters.
Напомним, что в середине июля Пентагон заявил, что США не позволяют ВСУ использовать американское дальнобойное оружие, в частности, оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, однако это решение может измениться. Тогда Столтенберг говорил, что часть стран НАТО, в том числе Великобритания и Франция, передали такое оружие без ограничений.
Сейчас генсек альянса отметил, что дискуссия на эту тему продолжается, подчеркнув важность того, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов в глубине территории России.
Также он прокомментировал вторжение ВСУ на территорию Курской области. По его словам, пока сложно точно сказать, как будет развиваться ситуация на этом направлении.
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Сейчас генсек альянса отметил, что дискуссия на эту тему продолжается, подчеркнув важность того, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов в глубине территории России.
Также он прокомментировал вторжение ВСУ на территорию Курской области. По его словам, пока сложно точно сказать, как будет развиваться ситуация на этом направлении.
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Анастасия Чинкова