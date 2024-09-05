Фото: istock/Irina Piskova
Санитарная авиация всю ночь вывозила раненых и погибших из Полтавы после удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «МК», ссылаясь на инсайдерские данные из Telegram-каналов.
Сообщается, что 38 тяжелораненых были отправлены в Польшу, а затем в Германию. Также эвакуировали 11 тел офицеров НАТО, которые находились в Полтаве в отпуске или работали инструкторами. При этом отмечается, что для спасения пострадавших были задействованы студенты-медики с недостаточным опытом.
Ранее украинский медик Игорь Ткачев заявил, что на место удара прибыли врачи с низким уровнем подготовки, что могло увеличить количество жертв. По его словам, использование более качественного медицинского оборудования и профессиональных специалистов могло спасти больше жизней.
Напомним, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.
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Ранее украинский медик Игорь Ткачев заявил, что на место удара прибыли врачи с низким уровнем подготовки, что могло увеличить количество жертв. По его словам, использование более качественного медицинского оборудования и профессиональных специалистов могло спасти больше жизней.
Напомним, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.
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Елена Перлова