Фото: istockphoto/Michele Ursi
Владимир Зеленский все еще надеется вступить в блок НАТО, несмотря на то, что это маловероятно, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Вступление в НАТО — одна из последних надежд Зеленского на сохранение власти. Недавно он заявил, что нет смысла разговаривать об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом — только с действующим Джо Байденом», — прокомментировал собеседник.Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. При этом политик продолжает предъявлять различные требования к своим западным союзникам. Эксперты отмечали, что разномастные планы главы киевского режима являются не более чем очередными просьбами к США и другим государствам.
Читайте также:
На Украине рассказали, что происходит с имиджем Зеленского на Западе
GT: Украина является всего лишь оружием достижения стратегических целей США
В Германии ответили на требование Зеленского
Никита Кротов