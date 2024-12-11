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Зеленский заявил о готовности торговаться за гарантии НАТО не для всей Украины

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по вопросам гарантий НАТО, не затрагивая всю территорию Украины. Такое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу CBN News.
Зеленский отметил, что Киев стремится получить приглашение в НАТО, которое будет действовать в рамках международно признанных границ страны.

Он подчеркнул, что это условие не подлежит обсуждению. По его словам, действия альянса могут стать предметом переговоров и должны охватывать территории, которые Украина контролирует и будет контролировать.



Бывший украинский лидер отметил, что гарантии должны распространяться на всю территорию. При этом Зеленский не уточнил, каким образом Киев планирует добиться распространения этих гарантий на другие регионы. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена вовлекать военные силы НАТО в конфликт.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая. Президентские выборы на Украине, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и общей мобилизации. В июне президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительным оценкам, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

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Суд по иску о назначении выборов президента на Украине пройдет 13 декабря
Депутат Дубинский: заседание по иску о выборах на Украине пройдет 13 декабря
11 декабря 2024, 14:46

Фото: istockphoto/al_la

Депутат украинского парламента Александр Дубинский заявил, что следующее заседание суда по делу против Верховной Рады с требованием назначить выборы президента Украины назначено на 13 декабря. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая. Президентские выборы на Украине, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и общей мобилизации.

В июле Дубинский сообщил, что подал иск в Верховный суд Украины с просьбой назначить президентские выборы для поддержания конституционного порядка в стране. Он также утверждал, что суд решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению этого иска.

«Тринадцатого декабря в 10 утра (11.00 по мск) состоится очередное заседание кассационного админсуда в составе Верховного суда по моему иску о выборах президента», — написал он.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что проведение выборов в настоящее время «неуместно». В июне президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительным оценкам, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

Боевики ВСУ могли атаковать Таганрог и Брянск новыми ракетами-дронами «Пекло». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
#всу
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Bloomberg: Экс-президент Сирии сбежал из страны через российскую авиабазу Хмеймим
11 декабря 2024, 14:07

Башар Асад (Фото: РИА Новости/Владимир Гердо)

У бывшего президента Сирии Башара Асада получилось сбежать из страны с помощью российских разведчиков, организовавших его безопасное перемещение до российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Источники агентства рассказали, что самолет Башара Асада ехал из Дамаска в Хмеймим с отключенными транспондерами, чтобы избежать его отслеживания и поражения средствами противовоздушной обороны, которые могли быть у исламистов.

Источники обратили внимание, что разведка убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу с оппозицией. Бывшему президенту Сирии предложили безопасный способ покинуть страну, если он готов эвакуироваться «немедленно».

Ранее постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о прибытии в Москву бывшего президента Сирии Башара Асада с семейством. Ульянов уточнил, что Россия, в отличие от США, не оставляет своих союзников в сложных ситуациях и предоставила убежище политику на гуманитарной основе.

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#эвакуация
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Стало известно об эвакуации российских военных из Сирии
Песков: Россия контактирует с теми, кто контролирует ситуацию в Сирии
11 декабря 2024, 13:48

Фото: iStock/Zhora Kochegarov

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с эвакуацией российских военных из Сирии, где контроль над территорией установила вооруженная оппозиция. Об этом пишет РИА Новости.
На пресс-конференции он отметил, что Москва активно взаимодействует с теми, кто контролирует ситуацию на местах.

«Пока прошло слишком мало времени, поэтому ничего подробнее вам сказать не могу», — заявил Песков, добавив, что Россия не может игнорировать необходимость контактов с местными силами, так как речь идет о «наших объектах и наших людях в первую очередь».

Он также уточнил, что точную информацию о количестве российских солдат, находящихся на территории Сирии, могут предоставить только военные.

В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

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#военные
#взрывы
#песков
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Песков: Россия завершила миссию по борьбе с терроризмом в Сирии в 2015 году
11 декабря 2024, 13:45

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия выполнила свою миссию. когда в своё время помогла Сирии справиться с разгулом терроризма. Это произошло ещё в 2015 году.
Об этом заявил на традиционной встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, тогда ситуация в арабской республике угрожала всему ближневосточному региону, России пришлось приложить для её урегулирования значительные усилия.

«Мы содействовали стабилизации ситуации, дальнейшим развитием Сирии занималось уже правительство Башара Асада», — сказал представитель Кремля.

В настоящее время необходимо исходить из существующих в регионе реалий, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул Сирию, поручив мирно передать власть вооружённой оппозиции. Сейчас он вместе со своей семьёй находится в Москве.

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#сирия
#президент
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Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Орбаном по его инициативе
11 декабря 2024, 13:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом информирует РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба Кремля, инициатором беседы выступила венгерская сторона.

«По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном», — отмечается в сообщении.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о предыстории инцидента с лабрадором Кони, который произошел во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

До этого в Бурятии семью сотрудника МЧС, 20 лет отработавшего в ведомстве, а затем отправившегося на специальную военную операцию, выселили из служебной квартиры. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации.

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Власти Молдавии хотят ввести режим ЧП из-за энергетического кризиса
11 декабря 2024, 13:14

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Правительство Молдавии обратится к парламенту республики с просьбой о введении в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщил глава кабинета министров Дорин Речан.
Бывший премьер-министр, лидер Либерально демократической партии Влад Филат считает, что власти хотят ввести режим чрезвычайного положения для того, чтобы скрыть неспособность найти реальные решения кризисной ситуации в энергетике страны.

«Это не первый раз, когда Комиссия по чрезвычайным ситуациям становится любимым инструментом правительства для обхода парламентских дебатов и общественного контроля», — написал он в своей социальной сети.

Филат подчеркнул, что сейчас власти не могут сказать, какая цена на энергоносители будет после 1 января 2025 года, какие есть соглашения и с какими поставщиками, как будут защищены наиболее уязвимые категории населения. Вместо этого повторяется расплывчатая риторика о «мониторинге», «подготовке» и «устойчивости», заключил бывший глава молдавского правительства.

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ГД приняла закон о запрете брать в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык
11 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Госдума приняла закон, согласно которому нельзя брать школы детей мигрантов без знания русского языка, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Телеграм-канале.
«Соответствующий закон принят», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации обратил внимание, что перед тем как зачислить ребёнка в образовательное учреждение, будет необходимо в обязательном порядке пройти проверку законности его нахождения на территории России, а ещё знание русского языка.

Вячеслав Володин отметил, что с начала года Государственная Дума приняла по инициативе депутатов 14 федеральных законов, которые направлены на «совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией».

Ранее сообщалось, что с 5 февраля в Российской Федерации начнет работу реестр контролируемых лиц,который направлен на борьбу с незаконной миграцией.

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#политика
#вячеслав володин
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#мигранты
#русский язык
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В Госдуме допустили расширение США за счет Канады и Мексики
Депутат Вассерман: США могут включить в свой состав Мексику и Канаду
11 декабря 2024, 12:37

Анатолий Вассерман (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

США вполне могут включить в свой состав Мексику и Канаду, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он напомнил, что ранее американцы пытались взять Канаду, а также то, что среди штатов есть бывшие мексиканские территории.
«После отделения от Британской империи 13 североамериканских колоний, провозгласив независимость, тут же попытались присоединить к себе или освободить от Лондона, кто как трактовал, остальные колонии в Северной Америке — Канаду, тогда британцы отбили. Половина колоний Испании, которые находились вблизи Мексиканского залива и Тихого океана, стали частями США. Опыт такого единства есть. Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Невада, Аризона — бывшие части Мексики», — рассказал Вассерман в беседе с NEWS.ru.
Напомним, сегодня, 11 декабря, избранный президент США Дональд Трамп продолжил откровенно поддразнивать канадского премьер-министра Джастина Трюдо, назвав его «губернатором штата Канада». Будущий американский лидер добавил, что очень хочет поскорее встретиться с руководителем штата, чтобы продолжить обсуждение вопросов о тарифах и торговле.

Ранее Трамп грозил Канаде и Мексике 25%-ными штрафами, если страны не возьмут под контроль потоки наркотиков и мигрантов в США.

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Новая власть Сирии прокомментировала судьбу военных баз России
11 декабря 2024, 12:36

Глава делегации сирийской оппозиции Мухаммед Аллуш (фото: РИА Новости / Болат Шайхинов)

Новые власти Сирии пересмотрят вопрос о судьбе российских военных баз в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего главу делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммеда Аллуша.
«Что касается военных баз, то это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», — подчеркнул оппозиционер.
Российские военные базы в Сирии, включая авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе, занимают важное место в российской военной стратегии на Ближнем Востоке и остаются под контролем России.

Вопрос о их дальнейшем существовании стал особенно актуален на фоне обострения ситуации в регионе, после того как сирийский президент Башар Асад покинул страну.

В настоящее время сирийские власти ведут переговоры с Министерством обороны России по поводу будущего этих военных объектов.

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#переговоры
#база
#сирия
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