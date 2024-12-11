Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по вопросам гарантий НАТО, не затрагивая всю территорию Украины. Такое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу CBN News.
Зеленский отметил, что Киев стремится получить приглашение в НАТО, которое будет действовать в рамках международно признанных границ страны.
Он подчеркнул, что это условие не подлежит обсуждению. По его словам, действия альянса могут стать предметом переговоров и должны охватывать территории, которые Украина контролирует и будет контролировать.
Бывший украинский лидер отметил, что гарантии должны распространяться на всю территорию. При этом Зеленский не уточнил, каким образом Киев планирует добиться распространения этих гарантий на другие регионы. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена вовлекать военные силы НАТО в конфликт.
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая. Президентские выборы на Украине, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и общей мобилизации. В июне президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительным оценкам, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
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Он подчеркнул, что это условие не подлежит обсуждению. По его словам, действия альянса могут стать предметом переговоров и должны охватывать территории, которые Украина контролирует и будет контролировать.
Бывший украинский лидер отметил, что гарантии должны распространяться на всю территорию. При этом Зеленский не уточнил, каким образом Киев планирует добиться распространения этих гарантий на другие регионы. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена вовлекать военные силы НАТО в конфликт.
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая. Президентские выборы на Украине, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и общей мобилизации. В июне президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительным оценкам, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
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Дарья Осипова