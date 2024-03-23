НАТО осудила теракт в «Крокус Сити Холле»

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НАТО осуждает теракт, произошедший накануне в Подмосковье, и выражает соболезнования родным погибших и пострадавшим. Об этом в соцсети Х написала глава пресс-службы альянса Фарах Дахлалла.
Накануне вечером группа террористов ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. Последние неофициальные данные гласят, что в результате теракта погибло 150 человек. Отмечается, что они погибли от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.
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Анастасия Чинкова