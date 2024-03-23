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НАТО осудила теракт в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024, 15:04
Фото: iStock/Stas-Bejsov

Фото: iStock/Stas-Bejsov

НАТО осуждает теракт, произошедший накануне в Подмосковье, и выражает соболезнования родным погибших и пострадавшим. Об этом в соцсети Х написала глава пресс-службы альянса Фарах Дахлалла.

Она подчеркнула, что НАТО безусловно осуждает такие «отвратительные преступления», которые ничто не сможет оправдать.

Накануне вечером группа террористов ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. Последние неофициальные данные гласят, что в результате теракта погибло 150 человек. Отмечается, что они погибли от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.

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#нато
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#теракт
#крокус сити холл
#красногорск
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Посол Крутой рассказал о роли Минска в задержании участников теракта в «Крокусе»
Посол Крутой: спецслужбы Белоруссии и России не дали перейти границу террористам
23 марта 2024, 15:11

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусские спецслужбы активно помогали российским с тем, чтобы не допустить выезда за границу террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», передает «БелТА».
По словам Крутого, задача полностью выполнена. Посол подчеркнул, что Минск предложил Москве помощь медицинских органов. Он также добавил, что на фоне произошедшей трагедии посольство решило отменить мероприятия, которые приурочены ко Дню единения народов РФ и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что гражданин Белоруссии находится в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокусе». За жизнь пострадавшего сражаются врачи.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
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Офис Зеленского отрицает причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 13:58

Фото: пресс-служба МО

В офисе президента Украины Владимира Зеленского даже после задержания террористов, следовавших к украинской границе, отрицают причастность Киева к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Советник главы офиса Михаил Подоляк написал в своих соцсетях, что Украине «не имеет ни малейшего отношения к инциденту».

Накануне вечером группа террористов ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и открыла огонь по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По последним данным Следственного комитета России число погибших составляет 115 человек. При этом Telegram-канал «112» пишет уже о 150 жертвах.

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#владимир зеленский
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#террористы
#граница
#крокус сити холл
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Глава Узбекистана Мирзиёев выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»
Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым
23 марта 2024, 13:57

Фото: сайт президента Республики Узбекистан

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщили в Кремле.
Глава Узбекистана решительно осудил теракт, который накануне произошёл в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он попросил передать родным и близким погибших слова поддержки, а пострадавшим – скорейшего выздоровления.

Россия и Узбекистан подтвердили намерения продолжать совместную работу по борьбе с терроризмом.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Россия и Белоруссия также подтвердили готовность продолжать борьбу с терроризмом.

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#россия
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#теракт
#крокус сити холл
#терроризм
#сотрудничество
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Симоньян: западные спецслужбы знали, что исполнители теракта похожи на ИГИЛ*
23 марта 2024, 13:18

Фото: iStock/zabelin

Западные спецслужбы вчера уже знали, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» похожи на представителей ИГИЛ*. Об этом в своём Telegram-канале написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Она подчеркнула, что на Западе ещё до задержания в России террористов уже знали, кто они.

По словам Симоньян, это говорит о прямом участии западных спецслужб в организации этого террористического акта.

Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков в камуфляжных костюмах ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 93 человека, ещё более сотни были госпитализированы в больницы Москвы и Подмосковья.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#террористы
#теракт
#крокус сити холл
#трагедия
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Информация США о подготовке теракта в Москве не содержала конкретики
23 марта 2024, 12:56

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Представители США передали российским спецслужбам информацию о подготовке теракта в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в переданных сведениях отсутствует какая-либо конкретика, они носят исключительно общий характер.

Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что правительство США в марте узнало о готовящемся теракте. По их сведениям, атака должна была произойти в местах массового скопления людей, в том числе на концертах. В связи с угрозой для жизни Госпед выпустил публичное предупреждение для американцев, проживающих в России. Такая же информация была предоставлена и российским властям.

Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков в камуфляжной форме ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и открыла огонь по зрителям. В результате сообщается от 93 погибших и более сотни пострадавших.

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#сша
#россия
#теракт
#террористы
#крокус сити холл
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Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко
Путин и Лукашенко подтвердили готовность к сотрудничеству в борьбе с терроризмом
23 марта 2024, 12:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Лукашенко выразил глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим в пятницу вечером терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Кроме того, в ходе беседы стороны подтвердили готовность к совместной работе по борьбе с терроризмом.

Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляжных костюмах ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они открыли стрельбу по зрителям, после чего подожгли здание. В результате теракта, по последним данным, погибли 93 человека, ещё более сотни находятся в больницах Москвы и Московской области.

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#владимир путин
#александр лукашенко
#россия
#белоруссия
#терроризм
#сотрудничество
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Сенат США избежал шатдауна, одобрив проект бюджета на 1,2 трлн долларов
23 марта 2024, 12:17

Фото: iStock/rarrarorro

Сенат США избежал шатдауна, поддержав законопроект о выделении порядка 1,2 триллионов долларов до конца финансового года.
Отмечается, что сенат США поддержал законопроект вслед за палатой представителей.

За инициативу высказались 74 сенатора, против выступили 24.

Документом предусматривается выделение из бюджета 300 миллионов долларов для Украины и 3,3 миллиардов долларов для Израиля.

Напомним, что шатдаун – это прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В это время госслужащие, работающие на критически важных специальностях, продолжают выполнение своих обязанностей без выплаты зарплаты. Остальные работники отправляются в вынужденный отпуск.

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#финансирование
#украина
#израиль
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Москва и Подмосковье выплатят до трёх миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»
23 марта 2024, 11:28

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Москва и Подмосковье выплатят от 500 тысяч до трёх миллионов рублей пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что помощь будет оказана москвичам и жителям других регионов, пострадавшим в этой трагедии.

Кроме того, Москва и Подмосковье возьмут на себя организацию похорон.

По последним данным от Следственного комитета России в результате теракта погибло 93 человека. Сотни людей пострадали. В настоящее время они проходят лечение в больницах Москвы и Московской области. Большое число желающих сдать донорскую кровь собралось у пунктов сбора и больниц Москвы и Подмосковья.

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#москва
#подмосковье
#выплаты
#сергей собянин
#пострадавший
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Поклонская выступила за введение смертной казни для террористов
Поклонская после теракта в «Крокусе» выступила за смертную казнь для террористов
23 марта 2024, 10:35

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская выступила за смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Она заявила, что случившийся теракт – это чудовищная трагедия. Единственным наказанием за такое деяние, по её словам, является только смертная казнь.

Поклонская подчеркнула, что террористы не являются людьми – они лишь управляемые механизмы в оболочке фанатиков, не способных думать и анализировать свои поступки.

Также она добавила, что теракт в концертном зале является преступлением без срока давности и права на прощение.

По последним данным, в результате теракта погибло как минимум 60 человек. Ещё более сотни получили ранения.

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#теракт
#террористы
#трагедия
#смертная казнь
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