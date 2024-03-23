«112»: 150 человек погибли при теракте в «Крокусе»

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При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 150 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным источника, эта цифра неокончательная. Число погибших будет увеличиваться. Отметим, что данные не являются официально подтвержденными.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС круглосуточно работают на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Спасатели используют робототехнические комплексы и беспилотники.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Ранее сообщалось, что спасатели МЧС круглосуточно работают на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Спасатели используют робототехнические комплексы и беспилотники.
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Екатерина Коршунова