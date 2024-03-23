Офис Зеленского отрицает причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле»

Фото: пресс-служба МО
В офисе президента Украины Владимира Зеленского даже после задержания террористов, следовавших к украинской границе, отрицают причастность Киева к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Накануне вечером группа террористов ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и открыла огонь по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По последним данным Следственного комитета России число погибших составляет 115 человек. При этом Telegram-канал «112» пишет уже о 150 жертвах.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова