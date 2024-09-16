НАТО открестилась от участия в нападении на Курскую область

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НАТО и союзники Украины консультируют ВСУ, но не командуют ими, потому Киев сам принимал решения об атаке на Курскую область. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда отвечал на вопрос об участи Североатлантического альянса в нападении на российский регион.
«НАТО и союзники оказывают беспрецедентную помощь Украине. 99 процентов помощи поступают от государств НАТО, мы консультируем их, готовим, но мы не ведем войну, не командуем украинскими вооруженными силами. Принимать такие сложные решение должны сами украинцы», — пояснил он.Ранее Столтенберг заявлял, что мира на Украине не будет, пока страна не станет членом НАТО. При этом он отметил, что страны-члены НАТО пока не могут договориться и принять единогласное решение о вступлении Украины в альянс.
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