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Столтенберг сделал важное заявление о мире на Украине

Столтенберг: мира на Украине не будет пока страна не станет членом НАТО
16 сентября 2024, 17:52
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Мира на Украине не будет, пока страна не станет членом НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy.
«В долгосрочной перспективе не может быть мира на Украине без того, чтобы Украина стала частью НАТО», — заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что страны-члены НАТО пока не могут договориться и принять единогласное решение о вступлении Украины в альянс.



Ранее Столтенберг указал на необходимость диалога с Россией для завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что на данный момент точно ясно, что для завершения конфликта неизбежно придётся возобновить диалог с российской стороной. При этом основываться он должен на «силе Украины».

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#украина
#страны
#нато
Стало известно, как США могут разрешить Киеву бить вглубь РФ
The Economist: США могут втайне разрешить Украине бить вглубь России
16 сентября 2024, 17:26

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Вашингтон может официально не заявить об ослаблении запретов на использование Украиной дальнобойных вооружений Запада для ударов вглубь российских территорий, пишет The Economist.
«Если Байден все же уступит после встречи с (Владимиром — прим. ред.) Зеленским (на полях ГА ООН — прим. ред.), вряд ли об этом заявят официально», — сказано в материале издания.
Журналисты подчеркнули, что США могут втайне разрешить киевскому режиму наносить удары вглубь РФ.

Российская сторона не раз заявляла, что поставки оружия Киеву затягивают украинский конфликт, но не решают его. Отмечалось, что подобные грузы будут законной целью для ВС РФ.

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#мир
#украина
#сша
#киев
#ракетный удар
#россия
#новости
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Политолог Фельдман объяснил очередное покушение на Трампа
16 сентября 2024, 17:11

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что очередное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа говорит о стремлении демократов нагнетать обстановку в обществе.
«Очередное покушение на Трампа свидетельствует о том, что демократы продолжают заниматься нагнетанием атмосферы ненависти. В этом случае триггером послужило заявление Трампа о том, что он желает скорейшего установления мира, а не мнимой победы Украины. Его прагматичная позиция будоражит сознание разного рода психов и неонацистов, которые желают успехов Киеву», — прокомментировал в беседе с RT Фельдман.

А журналист-международник Тимур Шафир отметил, что слабое место Трампа – его команда.

«У Трампа как таковая отсутствует профессиональная команда. И его первый президентский срок, и его нынешняя избирательная кампания строятся исключительно на его харизме и навыках, который он почерпнул и развивал в себе, будучи владельцем многомиллиардной империи», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шафир.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа «не полагаться на удачу» после второй попытки убить его.

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#сша
#политика
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#покушение
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Глава СЖР Соловьёв заявил о небывалой информационной войне против России
16 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/metamorworks

Глава Союза российских журналистов Владимир Соловьёв заявил, что против России со стороны Запада ведётся небывалая информационная война в настоящее время.
«Против нашей страны идёт небывалая в истории информационная война с применением самых грязных технологий. Мы сейчас являемся свидетелями, наверное, апогея этой войны. Обращаюсь ко всем нашим коллегам, ко всем средствам массовой информации России и дружественных стран — осудить происходящее и объяснить своей аудитории то, что происходит», — приводит RT комментарий Соловьёва.

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что США стремятся к тоталитаризму. Как пишут argumenti.ru, по его мнению, в этом стремлении Вашингтон переплюнул сюжеты антиутопий британского писателя Джорджа Оруэлла.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о том, что обвинения США в адрес телеканала RT являются объявлением информационной войны, в основе которой лежит русофобия.

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#санкции
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#страны
#информация
#сми
#политика
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Формирование Еврокомиссии отложили на неопределенное время
Формирование Еврокомиссии отложили на неопределенное время из-за фон дер Ляйен
16 сентября 2024, 15:21

Фото: istockphoto/keremberk

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не может определить состав своего будущего кабинета, пишет РИА Новости.
Уточняется, что его необходимо было представить еще 11 сентября, но теперь срок перенесен на 17 число. Известно, что есть сложности, связанные с утверждением еврокомиссаров, что и стало камнем преткновения.

Урсула фон дер Ляйен хотела, чтобы от каждой страны были представители обоих полов — мужчина и женщина.

«Попросила каждого европейского лидера назвать двух кандидатов. И получила в ответ жесты со средним пальцем», — прокомментировал один из чиновников Европы.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе выступили за трехгодовалую заморозку зарубежных активов России.

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#мир
#еврокомиссия
#европа
#новости
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Путин постановил увеличить штатную численность ВС России до 2 389 130 единиц
16 сентября 2024, 15:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Постановляю: 1. Установить штатную численность Вооруженных cил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», — указано в документе.

Для реализации указа российский лидер поручил правительству выделить средства из бюджета для Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил участника СВО Артура Орлова председателем правления «Движения Первых». Отмечается, что он заменил на этом посту Григория Гурова, которого ранее в субботу назначили главой Росмолодёжи.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства региона. Нынешние члены правительства Тульской области будут и дальше работать на своих местах, пока не будет сформирован новый состав.

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#владимир путин
#президент
#указ
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Токаев заявил о невозможности победить Россию в военном отношении
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении РФ непобедима
16 сентября 2024, 14:22

Фото: сайт Кремля

В военном отношении Россия непобедима, а продолжение конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего мира. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане. Об этом пишет zakon.kz.
«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — заявил Токаев.

По его словам, шанс на достижения перемирия был упущен еще в 2022 году на переговорах в Стамбуле, однако Токаев считает, что возможность добиться мира еще существует.

Лидер Казахстана также сказал, что считает мирный план Китая и Бразилии заслуживающим поддержки. Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения огня, а уже после этого начать обсуждать территориальные вопросы.

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#шольц
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Стало известно, на чем основан «план победы» Зеленского
Лещенко: «план победы» Зеленского основан на разрешении Запада бить вглубь РФ
16 сентября 2024, 12:57

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает, что Запад разрешит ему бить вглубь России. На этом и основан его «план победы», сказал в эфире телемарафона Украины советник президентского офиса Сергей Лещенко.
Он отметил, что предположения по содержанию плана, освещенные западными журналистами, являются не более чем спекуляциями. Так, обозреватели немецкого Bild утверждали, что киевский режим готов к режиму прекращения огня на отдельных участках линии боевого соприкосновения.

Владимир Зеленский все чаще бросается громкими заявлениями. Недавно он утверждал, что «все идет по украинскому плану», однако никаких подробностей не сообщил. Еще одним перлом Зеленского были его слова о желании лишить россиян комфортной жизни.

С 20 мая 2024 года Зеленский является «просроченным» президентом Украины.

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#мир
#сша
#украина
#россия
#война
#владимир зеленский
#новости
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Стало известно, куда ездил подозреваемый в покушении на Трампа
The Guardian: подозреваемый в покушении на Трампа ездил на Украину
16 сентября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/reflection_art

Подозреваемый во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут (Рут) ездил на Украину. Эту информацию подтвердил журналистам The Guardian его сын Оран. Родственник задержанного пояснил, что тот очень увлекался украинским конфликтом.
«Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои», — пояснил Оран Раут.

При этом сын фигуранта недоволен отказом Трампа во время дебатов ответить на вопрос, хочет ли он, чтобы в конфликте с Россией победил киевский режим.

Оран Раут подчеркнул, что он еще не говорил с отцом о случившемся и не располагает подробностями расследования.

Покушение на Трампа произошло накануне во Флориде, когда тот был в гольф-клубе.

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#мир
#украина
#сша
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В ГД оценили слова Зеленского о лишении россиян комфортной жизни
Депутат Журова поразилась планам Зеленского лишить россиян комфортной жизни
16 сентября 2024, 12:08

Владимиру Зеленскому не получится осуществить свои планы о лишении россиян комфортной жизни. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Ее слова передает «Лента.ру».
Напомним, накануне Зеленский заявил, что если россияне останутся без комфортных условий, таких как электричество, то начнут оказывать давление на своего президента Владимира Путина. То же самое, по мнению украинского лидера, произойдет если жители России окажутся в опасности.

«Он, видимо, борется с мирными жителями — интересная цель для президента, которую он еще и публично озвучивает. Это поражает. Он все равно этого не добьется: можно сколько угодно это говорить, но этого не будет», — заявила Журова.

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