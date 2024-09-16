Столтенберг сделал важное заявление о мире на Украине

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Мира на Украине не будет, пока страна не станет членом НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy.
«В долгосрочной перспективе не может быть мира на Украине без того, чтобы Украина стала частью НАТО», — заявил Столтенберг.
При этом он отметил, что страны-члены НАТО пока не могут договориться и принять единогласное решение о вступлении Украины в альянс.
Ранее Столтенберг указал на необходимость диалога с Россией для завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что на данный момент точно ясно, что для завершения конфликта неизбежно придётся возобновить диалог с российской стороной. При этом основываться он должен на «силе Украины».
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Элина Позднякова