Во Франции испугались слов Путина о последствиях ударов дальнобойным оружием

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Французские чиновники прислушались к словам президента России Владимира Путина о неминуемой эскалации конфликта в случае снятия запрета на удары ВСУ дальнобойным оружием и хотят избежать развязывания третьей мировой войны. Об этом сообщает местная газета Le Monde.
Один из представителей власти во Франции заявил, что после этих слов российского лидера, следует сделать всё возможное, чтобы избежать новой мировой войны. Он призвал не игнорировать заявление Путина и не исключать возможность того, что ВС РФ могут значительно расширить масштабны боевых действий.
При этом подчеркнём, что на фоне постоянного обсуждения западными политиками возможности использования ВСУ дальнобойного оружия для ударов по России Франция продолжает хранить молчание по этому вопросу на официальном уровне.
Газета пишет, что эта тема могла обсуждаться во время встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с лидером Украины Владимиром Зеленским. Однако в Елисейском дворце не дали подтверждения этих догадок.
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При этом подчеркнём, что на фоне постоянного обсуждения западными политиками возможности использования ВСУ дальнобойного оружия для ударов по России Франция продолжает хранить молчание по этому вопросу на официальном уровне.
Газета пишет, что эта тема могла обсуждаться во время встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с лидером Украины Владимиром Зеленским. Однако в Елисейском дворце не дали подтверждения этих догадок.
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Анастасия Чинкова