НАТО планирует создать центр по слежке за Россией в Арктике

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Военные США намерены создать в одной из скандинавских стран объединённый центр НАТО для координации воздушных операций в Арктике. Этим шагом Брюссель и Вашингтон хотят оспорить доминирующее положение Москвы в регионе. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что инициативу одобрил генерал Крис Каволи, глава Европейского командования ВС США и Верховный главнокомандующий НАТО в Европе. Ожидается, что высшее руководство поддержит эту идею. Командующий ВВС генерал Джеймс Хекер отметил, что новый военный объект станет возможным благодаря вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. В настоящее время уже функционируют два подобных центра в Германии и Испании.
Запад стремится милитаризировать Арктику, создавая препятствия для Российской Федерации. Нехватка ледоколов ограничивает морские операции, однако в воздушном пространстве НАТО ничто не мешает. Соединенные Штаты Америки уже используют разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом. Отмечается, что для координации действий необходим центр управления.
Официальная задача нового объекта — «повышение ситуационной осведомленности альянса в регионе». Неофициально его цель заключается в слежке за российским Северным флотом и береговой инфраструктурой, а также в воздушном наблюдении за Северным морским путем. В материале указано, что, скорее всего, центр управления воздушными операциями в Арктике появится в Финляндии.
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Запад стремится милитаризировать Арктику, создавая препятствия для Российской Федерации. Нехватка ледоколов ограничивает морские операции, однако в воздушном пространстве НАТО ничто не мешает. Соединенные Штаты Америки уже используют разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом. Отмечается, что для координации действий необходим центр управления.
Официальная задача нового объекта — «повышение ситуационной осведомленности альянса в регионе». Неофициально его цель заключается в слежке за российским Северным флотом и береговой инфраструктурой, а также в воздушном наблюдении за Северным морским путем. В материале указано, что, скорее всего, центр управления воздушными операциями в Арктике появится в Финляндии.
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Дарья Осипова