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НАТО планирует создать центр по слежке за Россией в Арктике

25 сентября 2024, 08:53
Фото: iStock/Sergey Zemnuhov

Фото: iStock/Sergey Zemnuhov

Военные США намерены создать в одной из скандинавских стран объединённый центр НАТО для координации воздушных операций в Арктике. Этим шагом Брюссель и Вашингтон хотят оспорить доминирующее положение Москвы в регионе. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что инициативу одобрил генерал Крис Каволи, глава Европейского командования ВС США и Верховный главнокомандующий НАТО в Европе. Ожидается, что высшее руководство поддержит эту идею. Командующий ВВС генерал Джеймс Хекер отметил, что новый военный объект станет возможным благодаря вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. В настоящее время уже функционируют два подобных центра в Германии и Испании.

Запад стремится милитаризировать Арктику, создавая препятствия для Российской Федерации. Нехватка ледоколов ограничивает морские операции, однако в воздушном пространстве НАТО ничто не мешает. Соединенные Штаты Америки уже используют разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом. Отмечается, что для координации действий необходим центр управления.



Официальная задача нового объекта — «повышение ситуационной осведомленности альянса в регионе». Неофициально его цель заключается в слежке за российским Северным флотом и береговой инфраструктурой, а также в воздушном наблюдении за Северным морским путем. В материале указано, что, скорее всего, центр управления воздушными операциями в Арктике появится в Финляндии.

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#сша
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#запад
#рф
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по командному пункту «Моссад» у Тель-Авива
25 сентября 2024, 09:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Ливанское движение «Хезболлах» заявило, что осуществило запуск ракеты по командному пункту израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию ряда лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в социальных сетях.
Согласно информации движения, запуск был осуществлен в 06.30 утра. По данным ливанского телевидения, «Хезболлах» впервые использовало дальнобойную баллистическую ракету «Кадер-1».

Иные подробности в настоящее время не сообщаются.

Напомним, в понедельник, 23 сентября, генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название «Стрелы севера». С прошлой недели израильские Военно-воздушные силы осуществляют массированные удары по объектам движения «Хезболлах» в различных районах Ливана.

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#израиль
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«Хезболла» подтвердила гибель высокопоставленного командира в Бейруте
25 сентября 2024, 06:43

Ливанское движение «Хезболла» официально подтвердило гибель командира Ибрагима Мохамада Кубейси в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту.
Соответствующее заявление было опубликовано в пресс-службе движения на платформе Telegram.

«С большой честью и прискорбием сообщаем о том, что погиб наш командующий Ибрагим Мохамад Кубейси», — говорится в заявлении.
ЦАХАЛ ранее сообщил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» в ночь на 25 сентября в ходе массированных авиаударов по Ливану. С 23 сентября израильская авиация продолжает наносить удары по ключевым объектам движения на ливанской территории.

Правительство Ливана обратилось к ООН с просьбой о вмешательстве для прекращения израильской агрессии. Совет Безопасности ООН проведет заседание по этому вопросу 25 сентября, поддержку инициативе уже выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Израиль ранее объявил о нанесении «серьезных ударов» по позициям «Хезболлы» в ответ на угрозы в приграничных районах.

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Трамп призвал не ждать поражения РФ на Украине, напомнив о судьбе Гитлера
25 сентября 2024, 06:05

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не стоит ожидать поражения России на Украине.
Свое мнение он высказал на предвыборном мероприятии в штате Джорджия.

«Они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот что они делают», — отметил Трамп, добавив, что история показывает, что крупные державы не сдаются легко.
Ранее Трамп неоднократно утверждал, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Он также пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его словам, может начаться из-за политики действующей администрации президента Джо Байдена.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия одержит победу в конфликте, спровоцированном Западом, и подчеркнул необходимость осознания Западом своего поражения в политике против России.

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#россия
#история
#армия
#трамп
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Лавров предрек провал Запада в войне против России
Лавров: Россия должна победить, иного языка Запад не поймет
25 сентября 2024, 03:30

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия одержит победу в конфликте, спровоцированном Западом, и подчеркнул необходимость осознания Западом своего поражения в политике против России.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — отметил Лавров, комментируя предстоящую 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр подчеркнул, что Западу необходимо признать своё поражение и следовать положениям Устава ООН, который был установлен много лет назад. Лавров выразил уверенность в том, что Россия продолжит защищать свои интересы и добиваться успехов на международной арене.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал сомнение в заявлениях Запада о наличии планов России на атаку на НАТО. В интервью журналистам на полях Генеральной ассамблеи ООН он назвал такие угрозы бессмысленными.

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#россия
#победа
#армия
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#запад
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Зачем РФ нападать на НАТО: министр Венгрии разоблачил мифы о российской агрессии
Сийярто оценил заявления Запада о планах России атаковать НАТО
25 сентября 2024, 02:32

Фото: сайт НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал сомнение в заявлениях Запада о наличии планов России на атаку на НАТО. В интервью журналистам на полях Генеральной ассамблеи ООН он назвал такие угрозы бессмысленными.

«В чем смысл атаковать любое государство-член НАТО? У НАТО есть свой договор, в котором имеется пятая статья, где четко указано, что атака на одно государство-член рассматривается как атака на всех», — отметил Сийярто.
Он подчеркнул, что любое нападение на НАТО приведет к серьезным последствиям для агрессора.

Сийярто также призвал критиков российских действий «просто подумать логически», добавив, что России нет необходимости провоцировать конфликт с НАТО.
Генеральная ассамблея ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 28 сентября, где российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который выступит 28 сентября.

Напомним, Байден проигнорировал вопрос о готовности США к возможной войне с Россией в случае, если Вашингтон даст Киеву разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории. Соответствующий комментарий американского лидера попросил дать корреспондент РИА Новости перед Генассамблеей ООН.

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Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома
#россия
#нападение
#конфликт
#оружие
#армия
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Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома
25 сентября 2024, 01:48

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что украинская армия находится на грани полного разгрома, несмотря на значительные поставки вооружений со стороны Запада.
Он подчеркнул, что, несмотря на «обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных», а также на помощь с разведывательной информацией и присутствие иностранных наемников и инструкторов, оборонительные позиции ВСУ стремительно разрушаются.

Небензя указал на военные сводки, свидетельствующие о быстром обрушении этих оборонительных линий, на создание которых ушло почти восемь лет. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генеральную ассамблею ООН с «протянутой рукой», пытаясь убедить Запад повысить ставки в конфликте и призывая их «отправить умирать за Украину своих сыновей».

Ранее сообщалось, что значительное количество украинских беженцев в Европе рискует оказаться на улице. Исследование показывает, что конфликт в Украине нанес огромный ущерб гражданскому населению, и более 3,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами.

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#всу
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Швейцария признала голодомор на Украине геноцидом: Россия возмущена
Посольство: Россия возмущена решением Швейцарии признать голодомор геноцидом
25 сентября 2024, 00:53

Фото: istock/Serhii Sobolevskyi

24 сентября 2024 года посольство России в Швейцарии выразило возмущение решением швейцарского парламента признать голод 1932-1933 годов в СССР актом геноцида.
В заявлении дипмиссии подчеркивается, что Москва восприняла это решение с «искренним недоумением и возмущением».

Российские дипломаты назвали такое признание попыткой манипулировать историей в рамках гибридной войны Запада против России. Они указали, что утверждения о якобы целенаправленном уничтожении украинского народа советским руководством являются «лживыми тезисами», которые используют ультранационалистические круги для демонизации России.

Особое возмущение вызвало то, что это решение было принято в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием Александра Суворова, сыгравшего важную роль в освобождении страны и закреплении ее нейтрального статуса. В посольстве также добавили, что любое уравнивание трагедии 1930-х годов с геноцидом не соответствует историческим фактам.

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#москва
#ссср
#украина
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Президент Сербии Александр Вучич: мир на грани ядерной катастрофы
24 сентября 2024, 23:45

Фото: istock/AlexLMX

Мир стоит на пороге ядерной катастрофы из-за нарастающих конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Вучич выразил глубокое сочувствие всем, кто пострадал в результате глобальных конфликтов, особенно подчеркнув трагические события на Украине и Ближнем Востоке. Он отметил, что в XXI веке обсуждать столь ужасающие потери, в том числе гибель детей, — это недопустимо и непостижимо.
«Это невероятно, но мир стоит на грани ядерной катастрофы», — сказал сербский лидер, подчеркивая важность мирного разрешения конфликтов и сохранения глобальной стабильности.
Ранее сообщалось, что мировая ядерная война может начаться в ту же ночь, когда Вашингтон даст разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России. Об этом заявил бывший американский разведчик и экс-испектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

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#мир
#вучич
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Байден отказался отвечать готовы ли США к возможной войне с Россией
Байден проигнорировал вопрос о готовности США к возможной войне с Россией
24 сентября 2024, 19:46

Фото: сайт Белого дома

Байден проигнорировал вопрос о готовности США к возможной войне с Россией в случае, если Вашингтон даст Киеву разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории. Соответствующий комментарий американского лидера попросил дать корреспондент РИА Новости перед Генассамблеей ООН.
Джо Байден выступил в штаб-квартире ООН с последним обращением в качестве президента США, передает РИА Новости. Визит нынешнего главы Соединенных Штатов выпал на проходящую 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В своей речи Байден отметил, что в первый раз его выбрали в сенат в 1972 году.

Ранее сообщалось, что во время своей речи Байден решил пошутить, что выглядит на 40 лет, хоть и является старейшим президентом в истории США.

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