США отправили на Ближний Восток авианосец «Гарри Трумэн»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власть не может быть свободной от критики, однако отметил, что критика и оскорбления являются разными понятиями. Так он прокомментировал одобренный кабмином законопроект о сроках и штрафах за оскорбления чиновников.