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ВМС США отправили на Ближний Восток авианосец «Гарри Трумэн». Об этом говорится в соответствующем сообщении американского командования.
«Авианосец типа «Нимиц» «Гарри Трумэн» покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания», — гласит сообщение.Судно направляется в Красное море в то время, как «Дуайт Эйзенхауэр» возвращается назад после нахождения в регионе с прошлого года.
Подчеркивается, что авианосец «Гарри Трумэн» прикроют ракетный крейсер, а также пара эсминцев. Помимо этого, в состав ударной группы войдет фрегат итальянских ВМС.
Перед этим в Пентагоне сообщали о переброске дополнительных сил на Ближний Восток в связи с увеличением напряженности в регионе.
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