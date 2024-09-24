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США отправили на Ближний Восток авианосец «Гарри Трумэн»

24 сентября 2024, 16:07
Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

ВМС США отправили на Ближний Восток авианосец «Гарри Трумэн». Об этом говорится в соответствующем сообщении американского командования.
«Авианосец типа «Нимиц» «Гарри Трумэн» покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания», — гласит сообщение.
Судно направляется в Красное море в то время, как «Дуайт Эйзенхауэр» возвращается назад после нахождения в регионе с прошлого года.



Подчеркивается, что авианосец «Гарри Трумэн» прикроют ракетный крейсер, а также пара эсминцев. Помимо этого, в состав ударной группы войдет фрегат итальянских ВМС.

Перед этим в Пентагоне сообщали о переброске дополнительных сил на Ближний Восток в связи с увеличением напряженности в регионе.

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#новости
Названа одна причина, почему «Хезболлах» не бьет в центр Израиля
Аналитик Ханин: «Хезболлах» не бьет в центр Израиля из-за нехватки ресурсов
24 сентября 2024, 16:45

Фото:istockphoto/Tomas Ragina

У шиитской группировки «Хезболлах» не хватает ресурсов, поэтому она не бьет в центр Израиля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на израильского политолога Бара-Илана Зеэва Ханина.
«Ресурсы «Хезболлах» в значительной степени подорваны для нанесения сильного удара. У «Хезболлах» еще осталась значительная часть ракет среднего и дальнего радиуса действия, но их не так много, как ракет ближнего радиуса действия», — прокомментировал собеседник.
При этом, со слов эксперта, можно говорить о сотнях или даже тысячах ракет. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с призывом к ливанцам, чтобы те покидали районы, где хранится вооружение шиитского движения.

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#мир
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#война
#новости
#сектор газа
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Зюганов в ярости ответил журналисту на вопрос о секс-сандале в Госдуме
24 сентября 2024, 15:31

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Глава КПРФ Геннадий Зюганов резко ответил журналисту на вопрос о ситуации с проституткой в Госдуме, пишет SHOT.
«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — прокомментировал Зюганов.
Ранее в коммунистической партии заявили о «бессмысленности» комментария по поводу видеоролика с парламентарием, который якобы вызвал проститутку в парламент.

До этого SHOT показал видеозапись с законодателем, который похож на Дениса Парфенова в кабинете ГД с представительницей древнейшей профессии.

Самим депутатом ситуация никак не комментировалась. Ранее в России прокомментировали законопроект об административной ответственности за оскорбления представителей власти.

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#геннадий зюганов
#скандал
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#новости
#журналисты
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Президент Ирана сделал неожиданное заявление об Украине
Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран не поддерживает конфликт на Украине
24 сентября 2024, 14:41

Фото: istock/Rainer Puster

Тегеран не поддерживает вооруженный конфликт на Украине, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его слова с Генассамблеи ООН передает агентство Reuters. По его мнению, Иран никогда не одобрял не происходящее.
«Нужно уважать границы каждой страны», — добавил иранский лидер.
Он отметил, что Тегеран готов сесть вместе с представителями США и Европы за стол переговоров, так как верит, что конфликт можно решить «посредством диалога».

Пезешкиан также добавил, что обвинения в адрес Ирана о поставке России оружия являются беспочвенными.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи, находящийся с визитом в Нью-Йорке, опроверг слухи о том, что Тегеран якобы стремится к снижению напряженности в отношениях с Израилем.

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#иран
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Лукашенко призвал готовиться к войне
Лукашенко: Белоруссии надо готовиться к войне
24 сентября 2024, 14:18

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране надо готовиться к войне. Об этом Лукашенко сообщил на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области, передает госагентство Белта.
Белорусский лидер выразил пожелание, чтобы «эта война не состоялась». Однако, по словам Лукашенко, противники готовятся к развязыванию масштабного конфликта.

Президент Белоруссии добавил, что, какой бы острой ни была обстановка вокруг страны, тенденций к развязыванию войны против республики на сегодняшний день не наблюдается.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта с Западом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Киев подтвердил что в «план победы» Зеленского входит членство Украины в НАТО
24 сентября 2024, 14:15

Фото: сайт НАТО

«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского включает в себя членство Украины в НАТО. Об этом в рамках выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Да. Как я сказал, одна из сильнейших гарантий в современном мире — это пятая статья НАТО. Сильной Америке нужно сильное евро-атлантическое сообщество с Украиной как его основным военным мускулом. Трансатлантическая безопасность укрепится, если Украина вступит в НАТО и ЕС. Двусторонние соглашения в долгосрочной перспективе не сравнятся с пятой статьей [договора НАТО]», — сказал украинский политик.
Ермак опустил какие-либо подробности, но подчеркнул дуализм плана, который разделен, по его словам, на дипломатическую, а также военную часть.

Украинское руководство перенимает друг у друга привычку умалчивать какие-либо детали. Так, глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявлял, что мобилизационные показатели республики выросли в три раза, но конкретные данные названы не были. Сам Зеленский утверждает, что «все идет по украинскому плану». Похоже, что и Ермак решил поддержать традицию.

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#новости
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Песков прокомментировал законопроект о штрафах за оскорбления чиновников
Песков: критика и оскорбления власти — это разные понятия
24 сентября 2024, 13:59

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власть не может быть свободной от критики, однако отметил, что критика и оскорбления являются разными понятиями. Так он прокомментировал одобренный кабмином законопроект о сроках и штрафах за оскорбления чиновников.
Напомним, в России может быть введено уголовное наказание за публичное оскорбление представителей власти в интернете или СМИ.

«Критика и оскорбления — это разные понятия. Конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей, критика населения, потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям», — цитирует «Газета.Ru» Пескова.

При этом он подчеркнул, что власть состоит из госслужащих.

Согласно проекту, в новой редакции статьи 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 460 часов или исправительных работ на срок до двух лет. В настоящее время за подобное правонарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.

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Стало известно об угрозах со стороны США Турции
США контролируют банковские операции Турции с РФ
24 сентября 2024, 13:35

Фото: istockphoto/naumoid

США особо контролируют банковские операции Турции с российской стороной с середины текущего месяца. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник.
«С середины сентября США возобновили политику контроля над банковскими операциями (с Россией. — Прим. ред.). Она (политика. — Прим. ред.) приняла жесткий характер. В письмах банкам доходит до угрожающего тона», — говорится в публикации.
Собеседник агентства заметил, что подобное положение вещей наблюдалось с января 2023 года, но сейчас ситуация носит «жесточайший характер». Речь идет о запросах источников переводов.

«…Пока решения (сложившейся ситуации с получением переводов — прим. ред.) нет», — резюмировал источник.
Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать рассмотрение гаагским арбитражем дела против России.

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#сша
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Кремль отказался комментировать рассмотрение арбитражем Гааги дела против РФ
Песков не стал комментировать слушания судом Гааги против РФ по Крымскому мосту
24 сентября 2024, 13:00

Фото: сайт Кремля

В Кремле воздержались от комментариев по иску Украины к России, который начал рассматривать Международный арбитражный суд в Гааге. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что комментировать данную ситуацию он не будет. По словам представителя Кремля, позиция Москвы по всей российской инфраструктуре абсолютно ясна.

Песков заключил, что данное мнение является превалирующим.

Напомним, 23 сентября текущего года созданный при посредничестве Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Международный арбитраж начал слушания по иску Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Слушания будут идти до 5 октября.

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#песков
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В Кремле высказались о президентской гонке в США
Песков: президентская гонка в США — не вопрос приоритетного интереса для России
24 сентября 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президентская гонка в США не является вопросом приоритетного интереса для России. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, Россия живет собственной повесткой дня. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президентская гонка в Соединенных Штатах должна быть главным вопросом для американских избирателей.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

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