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Зачем РФ нападать на НАТО: министр Венгрии разоблачил мифы о российской агрессии

Сийярто оценил заявления Запада о планах России атаковать НАТО
25 сентября 2024, 02:32
Фото: сайт НАТО

Фото: сайт НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал сомнение в заявлениях Запада о наличии планов России на атаку на НАТО. В интервью журналистам на полях Генеральной ассамблеи ООН он назвал такие угрозы бессмысленными.

«В чем смысл атаковать любое государство-член НАТО? У НАТО есть свой договор, в котором имеется пятая статья, где четко указано, что атака на одно государство-член рассматривается как атака на всех», — отметил Сийярто.
Он подчеркнул, что любое нападение на НАТО приведет к серьезным последствиям для агрессора.



Сийярто также призвал критиков российских действий «просто подумать логически», добавив, что России нет необходимости провоцировать конфликт с НАТО.
Генеральная ассамблея ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 28 сентября, где российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который выступит 28 сентября.

Напомним, Байден проигнорировал вопрос о готовности США к возможной войне с Россией в случае, если Вашингтон даст Киеву разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории. Соответствующий комментарий американского лидера попросил дать корреспондент РИА Новости перед Генассамблеей ООН.

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Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома
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#оружие
#армия
#нато
Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома
25 сентября 2024, 01:48

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что украинская армия находится на грани полного разгрома, несмотря на значительные поставки вооружений со стороны Запада.
Он подчеркнул, что, несмотря на «обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных», а также на помощь с разведывательной информацией и присутствие иностранных наемников и инструкторов, оборонительные позиции ВСУ стремительно разрушаются.

Небензя указал на военные сводки, свидетельствующие о быстром обрушении этих оборонительных линий, на создание которых ушло почти восемь лет. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генеральную ассамблею ООН с «протянутой рукой», пытаясь убедить Запад повысить ставки в конфликте и призывая их «отправить умирать за Украину своих сыновей».

Ранее сообщалось, что значительное количество украинских беженцев в Европе рискует оказаться на улице. Исследование показывает, что конфликт в Украине нанес огромный ущерб гражданскому населению, и более 3,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами.

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Швейцария признала голодомор на Украине геноцидом: Россия возмущена
Посольство: Россия возмущена решением Швейцарии признать голодомор геноцидом
25 сентября 2024, 00:53

Фото: istock/Serhii Sobolevskyi

24 сентября 2024 года посольство России в Швейцарии выразило возмущение решением швейцарского парламента признать голод 1932-1933 годов в СССР актом геноцида.
В заявлении дипмиссии подчеркивается, что Москва восприняла это решение с «искренним недоумением и возмущением».

Российские дипломаты назвали такое признание попыткой манипулировать историей в рамках гибридной войны Запада против России. Они указали, что утверждения о якобы целенаправленном уничтожении украинского народа советским руководством являются «лживыми тезисами», которые используют ультранационалистические круги для демонизации России.

Особое возмущение вызвало то, что это решение было принято в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием Александра Суворова, сыгравшего важную роль в освобождении страны и закреплении ее нейтрального статуса. В посольстве также добавили, что любое уравнивание трагедии 1930-х годов с геноцидом не соответствует историческим фактам.

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#москва
#ссср
#украина
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Президент Сербии Александр Вучич: мир на грани ядерной катастрофы
24 сентября 2024, 23:45

Фото: istock/AlexLMX

Мир стоит на пороге ядерной катастрофы из-за нарастающих конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Вучич выразил глубокое сочувствие всем, кто пострадал в результате глобальных конфликтов, особенно подчеркнув трагические события на Украине и Ближнем Востоке. Он отметил, что в XXI веке обсуждать столь ужасающие потери, в том числе гибель детей, — это недопустимо и непостижимо.
«Это невероятно, но мир стоит на грани ядерной катастрофы», — сказал сербский лидер, подчеркивая важность мирного разрешения конфликтов и сохранения глобальной стабильности.
Ранее сообщалось, что мировая ядерная война может начаться в ту же ночь, когда Вашингтон даст разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России. Об этом заявил бывший американский разведчик и экс-испектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

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#вучич
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Байден отказался отвечать готовы ли США к возможной войне с Россией
Байден проигнорировал вопрос о готовности США к возможной войне с Россией
24 сентября 2024, 19:46

Фото: сайт Белого дома

Байден проигнорировал вопрос о готовности США к возможной войне с Россией в случае, если Вашингтон даст Киеву разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории. Соответствующий комментарий американского лидера попросил дать корреспондент РИА Новости перед Генассамблеей ООН.
Джо Байден выступил в штаб-квартире ООН с последним обращением в качестве президента США, передает РИА Новости. Визит нынешнего главы Соединенных Штатов выпал на проходящую 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В своей речи Байден отметил, что в первый раз его выбрали в сенат в 1972 году.

Ранее сообщалось, что во время своей речи Байден решил пошутить, что выглядит на 40 лет, хоть и является старейшим президентом в истории США.

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#новости
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#джо байден
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Премьер Британии Стармер потребовал вернуть «сосиски» вместо заложников из Газы
Стармер по ошибке призвал ХАМАС освободить сосиски, а не израильских заложников
24 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/mercava

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оговорился, призвав палестинское движение ХАМАС освободить «сосиски» вместо израильских заложников. Об этом пишет газета The Guardian.
Инцидент произошел 24 сентября во время выступления главы правительства на конференции Лейбористской партии. Уточняется, что Стармер быстро осознал свою ошибку и исправился под аплодисменты зала.

Примечательно, что в английском языке слова «сосиски» и «заложники» имеют похожее звучание. Отмечается, что в своем выступлении британский премьер-министр говорил о важности прекращения огня в Газе и завершении между Израилем и Ливаном.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#посольство
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Байден прокомментировал свой отказ от второго президентского срока
Байдену было трудно отказаться от второго президентского срока
24 сентября 2024, 19:10

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Хозяину Белого дома Джо Байдену было трудно отказаться от второго президентского срока. Об этом заокеанский лидер сообщил на Генассамблее ООН.
«…Это было сложное решение, работать президентом — высшая честь моей жизни. Столько всего я хотел бы сделать. Но сколько бы я ни любил работу, я люблю страну больше», — заявил действующий президент США.
Ранее Джо Байден пошутил о том, что ему 40 лет, при том, что на самом деле ему 81 год. Он является старейшим главой государства в американской истории. К слову, Байдена давно критиковали за его политику в отношении Украины, а также за его ошибки во время публичных выступлений и странное поведение.

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#мир
#оон
#сша
#джозеф байден
#новости
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Джо Байден пошутил, что выглядит на 40 лет
Байден выступил в ООН с последним обращением в качестве президента США
24 сентября 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Джо Байден выступил в штаб-квартире ООН с последним обращением в качестве президента США, передает РИА Новости.
Визит нынешнего главы Соединенных Штатов выпал на проходящую 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В своей речи Байден отметил, что в первый раз его выбрали в сенат в 1972 году.

После чего американский лидер решил пошутить, что он выглядит на 40 лет. Байден, которому 81 год, является старейшим президентом в истории Америки. Глава государства завершил свое выступление фразой о том, что после его ухода, США не прекратят поддерживать Украину.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

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#лидер
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Зеленскому не удалось поговорить с Трампом во время поездки в США
Reuters: Зеленский не смог добиться встречи с Трампом
24 сентября 2024, 17:13

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время своей поездки в США не удалось встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом информирует Reuters.
Окружение Трампа утверждает, что желание встретиться возникло с обеих сторон. Но при этом даты возможной встречи назначены не были.

Украинский лидер приехал в Соединенные Штаты на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидалось, что Зеленский встретится и с Трампом, и с вице-президентом США и кандидатом на пост американского лидера Камалой Харрис.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах, он добьется мирного решения конфликта на Украине за 24 часа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сын
#украина
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Названа одна причина, почему «Хезболлах» не бьет в центр Израиля
Аналитик Ханин: «Хезболлах» не бьет в центр Израиля из-за нехватки ресурсов
24 сентября 2024, 16:45

Фото:istockphoto/Tomas Ragina

У шиитской группировки «Хезболлах» не хватает ресурсов, поэтому она не бьет в центр Израиля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на израильского политолога Бара-Илана Зеэва Ханина.
«Ресурсы «Хезболлах» в значительной степени подорваны для нанесения сильного удара. У «Хезболлах» еще осталась значительная часть ракет среднего и дальнего радиуса действия, но их не так много, как ракет ближнего радиуса действия», — прокомментировал собеседник.
При этом, со слов эксперта, можно говорить о сотнях или даже тысячах ракет. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с призывом к ливанцам, чтобы те покидали районы, где хранится вооружение шиитского движения.

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