Зачем РФ нападать на НАТО: министр Венгрии разоблачил мифы о российской агрессии

Фото: сайт НАТО
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал сомнение в заявлениях Запада о наличии планов России на атаку на НАТО. В интервью журналистам на полях Генеральной ассамблеи ООН он назвал такие угрозы бессмысленными.
«В чем смысл атаковать любое государство-член НАТО? У НАТО есть свой договор, в котором имеется пятая статья, где четко указано, что атака на одно государство-член рассматривается как атака на всех», — отметил Сийярто.Он подчеркнул, что любое нападение на НАТО приведет к серьезным последствиям для агрессора.
Сийярто также призвал критиков российских действий «просто подумать логически», добавив, что России нет необходимости провоцировать конфликт с НАТО.
Генеральная ассамблея ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 28 сентября, где российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который выступит 28 сентября.
Напомним, Байден проигнорировал вопрос о готовности США к возможной войне с Россией в случае, если Вашингтон даст Киеву разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории. Соответствующий комментарий американского лидера попросил дать корреспондент РИА Новости перед Генассамблеей ООН.
Читайте также:
Президент Сербии Александр Вучич: мир на грани ядерной катастрофы
Швейцария признала голодомор на Украине геноцидом: Россия возмущена
Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома
Елена Перлова