НАТО планирует запустить миссию «Арктический страж»
Германия выступит с инициативой по созданию совместной миссии НАТО под названием «Арктический страж». Проект должен обеспечить безопасность в регионе, включая территорию Гренландии.
Как сообщает агентство Bloomberg, европейские страны стремятся продемонстрировать, что Евросоюз и НАТО сохраняют контроль над ситуацией в Арктике. В условиях растущего геополитического интереса к региону инициатива поможет укрепить присутствие альянса и предотвратить потенциальные угрозы.
В качестве образца для новой миссии НАТО рассмотрит операцию «Балтийский страж». Её запустили в январе 2025 года с целью защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море.
Детали проекта, включая состав участников, сроки запуска и конкретные задачи миссии, пока не раскрываются. Однако источники издания подчёркивают, что обсуждение инициативы уже началось на уровне профильных ведомств стран‑членов НАТО.
