11 января 2026, 23:34

Bloomberg: НАТО планирует запустить миссию «Арктический страж»

Германия выступит с инициативой по созданию совместной миссии НАТО под названием «Арктический страж». Проект должен обеспечить безопасность в регионе, включая территорию Гренландии.