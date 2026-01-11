Достижения.рф

Мадуро передал первое сообщение из тюрьмы

Мадуро в своем первом видео из тюрьмы в США заявил, что он «боец»
Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро записал видеообращение из американской тюрьмы, в котором заявил, что с ним и его женой Силией Флорес «все хорошо». Об этом сообщает французское издание Le Monde.



В своем первом после задержания послании Мадуро сказал родственникам, что они с женой — «бойцы», а также призвал своих сторонников не грустить.

Напомним, венесуэльского лидера и его супругу захватили в ходе американской военной операции. Они уже неделю находятся под стражей в Нью-Йорке, где ожидают суда по обвинению в «наркотерроризме».

Ранее сообщалось, что госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в конце декабря просил администрацию США дать возможность Мадуро получить убежище в России.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0