Мадуро передал первое сообщение из тюрьмы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро записал видеообращение из американской тюрьмы, в котором заявил, что с ним и его женой Силией Флорес «все хорошо». Об этом сообщает французское издание Le Monde.
В своем первом после задержания послании Мадуро сказал родственникам, что они с женой — «бойцы», а также призвал своих сторонников не грустить.
Напомним, венесуэльского лидера и его супругу захватили в ходе американской военной операции. Они уже неделю находятся под стражей в Нью-Йорке, где ожидают суда по обвинению в «наркотерроризме».
Ранее сообщалось, что госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в конце декабря просил администрацию США дать возможность Мадуро получить убежище в России.
