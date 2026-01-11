Мадуро передал первое сообщение из тюрьмы

11 января 2026, 16:55

Мадуро в своем первом видео из тюрьмы в США заявил, что он «боец»

Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро записал видеообращение из американской тюрьмы, в котором заявил, что с ним и его женой Силией Флорес «все хорошо». Об этом сообщает французское издание Le Monde.