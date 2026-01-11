Зеленский потребовал от ЕС отдачи резервов ПВО
Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его соцсетях, призвал европейские страны передать Украине запас ракет для систем противовоздушной обороны.
Он подчеркнул, что обеспечение ПВО — ключевая задача, и заявил, что необходимые ракеты есть на европейских складах, поэтому их следует направить Киеву.
Кроме того, Зеленский отметил, что партнерам стоит увеличить взносы по программе Prioritized Ukraine Requirements List, по которой государства закупают вооружение в США и затем передают его Украине.
Ранее в Европе объяснили, чем обернется для нее очередной финансовый транш Украине.
