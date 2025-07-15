НАТО подготовило план нападения на Приднестровье

15 июля 2025, 14:17

Депутат ПМР Сафонов: у НАТО есть план нападения на Приднестровье

Фото: iStock/CatEyePerspective

Страны НАТО уже подготовили план по захвату Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом заявил депутат Верховного совета республики Андрей Сафонов в беседе с РИА Новости.