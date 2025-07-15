НАТО подготовило план нападения на Приднестровье
Страны НАТО уже подготовили план по захвату Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом заявил депутат Верховного совета республики Андрей Сафонов в беседе с РИА Новости.
Ранее в Службе внешней разведки сообщили о планах президента Молдавии Майи Санду отменить нейтральный статус страны, который закреплён в Конституции, в случае победы на парламентских выборах правящей партии.
Сафонов подчеркнул, что данная ситуация создаёт основу для ввода западных и румынских войск в Молдавию. Депутат не сомневается, что у контингента НАТО уже готов план нападения на Приднестровье.
Парламентарий добавил, что вхождение войск Румынии и НАТО в страну сделает невозможным переговорный процесс по урегулированию конфликта между Молдавией и Приднестровьем.
Таже Сафонов напомнил о размещении на территории ПМР российских войск, которые находятся там с начала 1990-х годов после конфликта в регионе.
Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что России удастся сохранить мир, безопасность и стабильность в республике, на территории которой проживает более 220 тысяч граждан РФ.
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